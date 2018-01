LA CITTÀ DI HARBIN NEL NORD DELLA CINA SI TRASFORMA OGNI ANNO IN UN “REGNO DI GHIACCIO” ILLUMINATO INTERAMENTE AL NEON: L’EVENTO OSPITA DIVERSE ATTRAZIONI TRA CUI DIVERSI PALAZZI E MONUMENTI MONDIALI, SCIVOLI, PISTE DI PATTINAGGIO E AUTOSCONTRI: TUTTO RIGOROSAMENTE DI GHIACCIO (VIDEO)

DA www.dailymail.co.uk

Ogni anno, durante il festival invernale, la città di Harbin nel nord della Cina si trasforma in un vero e proprio "regno di ghiaccio", ricoprendosi interamente di neon e ospitando tre parchi a tema e deiverse repliche di monumenti da tutto il mondo, dalla Russia al Giappone, passando per la Via della Seta, che si illuminano pittorescamente. Un drone ha ripreso dall’alto lo spettacolo magico degli 8 km² della 'città arcobaleno'.

Questo è il trentaquattresimo anno di fila che la città ospita il festival, in cui i visitatori possono trovarsi a temperature fino a -30° mentre partecipano ai giochi invernali.

Alcune attrazioni sono state già svelate al pubblico ma l’apertura ufficiale del parco tematico è prevista per il 5 gennaio del 2018 e durerà fino alla fine di marzo, quando la neve inizierà a sciogliersi.

Tra le altre attrazioni ci sono piste di pattinaggio, autoscontri e uno scivolo lungo 365 metri, tutto rigorosamente di ghiaccio.

