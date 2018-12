CIUCCIA ‘STA GUARIGIONE - IL SANTONE JOAO TEIXEIRA DE FARIA, CONOSCIUTO COME JOAO DE DEUS (GIOVANNI DI DIO), HA MOLESTATO SESSUALMENTE 300 DONNE (TRA CUI LA FIGLIA) CON LA SCUSA DI PRATICHE TAUMATURGICHE - TRA I SUOI CLIENTI 'VIP' L'ATTUALE PRESIDENTE TEMER, SHIRLEY MCLAINE E OPHRA WINFREY…

Da https://globalist.it

JOAO TEIXEIRA DE FARIA

Tra superstizione, violenza sessuale e falsa religione: un sedicente guaritore brasiliano, Joao Teixeira de Faria, conosciuto come Joao de Deus (Giovanni di Dio), accusato di aver abusato di oltre 300 donne, compresa sua figlia, è scomparso e ora è ufficialmente latitante.

Faria non ha rispettato l'ordine che gli era stato impartito da un tribunale di costituirsi alla polizia entro le 14.00 (locali) di ieri. Dopo che la settimana scorsa un piccolo gruppo di donne ha denunciato i suoi presunti abusi dagli schermi della televisione Globo - «durante le molestie mi diceva che stava pulendo i 'chakra'», ha raccontato la coreografa olandese Zahira Lieneke Mous - il numero delle denunce è cresciuto in modo esponenziale.

JOAO TEIXEIRA DE FARIA

Secondo quanto riferiscono i media locali, anche una delle sue figlie lo ha denunciato alla giustizia dello stato di Goias, accusandolo di averla violentata quando era minorenne e chiedendo un indennizzo di 50 milioni di reais (circa 11 milioni di euro).

Joao de Deus, 76 anni, vive nella città di Abadiania, nel centro del Brasile, ma ha seguaci in tutto il mondo per i suoi presunti poteri spirituali, al punto di aver ricevuto la visita di numerose personalità internazionali, come Paul Simon, Shirley McLaine e Ophra Winfrey, e di leader brasiliani, come l'attuale presidente, Michel Temer, e i suoi predecessori Dilma Rousseff e Lula da Silva.

JOAO TEIXEIRA DE FARIA

Secondo quanto ha affermato il suo avvocato, Alberto Toron, Faria intende consegnarsi alle autorità, ma non è chiaro quando. In un comunicato a Globo, il suo ufficio ha negato con forza le accuse, così come lui stesso in una delle sue apparizioni, giovedì scorso nel suo centro, quando ha anche detto che rispetterà la legge.

JOAO TEIXEIRA DE FARIA