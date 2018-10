CLAN CHE ABBAIA – LA CAMORRA CONDANNA A MORTE “POCHO”, IL CANE ANTI-DROGA DELLA QUESTURA DI NAPOLI - IL JACK RUSSELL NEGLI ULTIMI MESI È RIUSCITO A FIUTARE DECINE DI CHILI DI DROGA APPARTENENTI AI CLAN – I CAMORRISTI NON HANNO GRADITO E HANNO MESSO UNA TAGLIA SULLA SUA TESTA

Vincenzo Sbrizzi per www.napolitoday.it

pocho il cane condannato a morte dalla camorra 8

La camorra ha emesso una condanna a morte. Questa volta non si tratta di un capo o di un affiliato di una cosca rivale. A finire nel mirino dei clan è un cane. Non un cane qualunque ma Pocho, il cane anti-droga della Questura di Napoli. Una vera e propria star visti i risultati che è riuscito a raggiungere negli ultimi mesi. Il Jack Russell ha scovato decine di chili di stupefacenti permettendo una serie di sequestri record per gli agenti napoletani.

pocho il cane condannato a morte dalla camorra 7

Il piccolo cane, da qui il nome Pocho che coincide anche con il soprannome di un ex calciatore del Napoli, Lavezzi, è in polizia dal 2013. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno di oggi, esiste una taglia che i clan partenopei hanno messo sulla sua testa per provare a fermarlo. Un messaggio di morte gravissimo che conferma la spietatezza della camorra contro chiunque voglia porsi contro i loro affari.

pocho il cane condannato a morte dalla camorra 6 pocho il cane condannato a morte dalla camorra 3 pocho il cane condannato a morte dalla camorra 5 pocho il cane condannato a morte dalla camorra 4

pocho il cane condannato a morte dalla camorra 1 pocho il cane condannato a morte dalla camorra 2