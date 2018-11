CLAN CHE ABBAIA VIENE ABBATTUTO – DEMOLITA UN’ALTRA VILLA DEI CASAMONICA. SALVINI FA DIRETTE FACEBOOK A NON FINIRE E SALE SULLA RUSPA (VIDEO) – LA REGIONE LAZIO ANNUNCIA CHE AL POSTO DELLA CASA NASCERÀ UN PARCO PUBBLICO, ZINGARETTI PUNGE IL MINISTRO: “NON È UNA PARENTESI PER FARSI FOTOGRAFIE, MA…”

(ANSA) - Caschetto in testa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è salito sulla ruspa dell'Esercito che poi ha cominciato ad abbattere la villa abusiva dei Casamonica alla Romanina, a Roma.

"Ma - ha rassicurato il ministro - non la guidiamo né io né Zingaretti la ruspa, anche se confesso che regolarmente prove di guida le ho fatte sia in montagna che in pianura e quindi ho una seconda professione come demolitore".

Le ruspe ferme davanti alla villa confiscata ai Casamonica in via Roccabernarda alla Romanina che verrà demolita a breve con alle spalle uno spazio allestito per una conferenza stampa con bandiere e sedie per i giornalisti. Tutto è pronto in via Roccabernarda alla Romanina per la demolizione della villa confiscata ai Casmonica. Sul cancello un grosso cartello della Regione Lazio con su scritto: «Qui nascerà un parco pubblico per il quartiere». L'area è presidiata dalle forze dell'ordine e in questi minuti è in corso una bonifica. Attesi il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Regione Nicola Zingaretti.

Ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva annunciato: «Oggi salirò sulla ruspa, simbolicamente mi piacerebbe farlo perché la gente ha voglia di legalità, ha voglia di regole, ha voglia di sicurezza. Quindi compito del ministro dell'Interno è fare di tutto perché così sia». E oggi Guerino Casamonica, detto Pelé ha replicato: «Salvini? Ben venga, se vuole gli offro anche il caffè. Anzi se vuole glielo porto pure»

«Non è una parentesi per farsi fotografie, ma è una politica che sta migliorando la vita di tanti quartieri. Abbiamo iniziato tanti anni fa e non ci fermeremo mai», ha aggiunto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, arrivando a via Roccabernarda. Alla domanda: «Quindi viva la ruspa?» Zingaretti ha risposto: «Viva la rigenerazione della vita dei quartieri e soprattutto delle periferie spesso abbandonate alla criminalità».

