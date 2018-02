CLEO TOMS E LUCIANO SPINELLI, LE DUE SUPERSTAR DI YOUTUBE PIÙ AMATE DAI GIOVANI ITALIANI, PREPARANO IL LORO SHOW AL FABRIQUE DI MILANO E SENZA SBOTTONARSI ASSICURANO: "VOGLIAMO CHE SIA UNA SORPRESA PER CHI CI VERRÀ A VEDERE MA SARÀ UNA GRANDE FESTA, CI SARÀ DA DIVERTIRSI"

Andrea Cominetti per 'la Stampa'

planet heart

«Sarà una grande festa. E questo ve lo promettiamo». Su Planet Heart (Pianeta Cuore), il loro show interattivo, gli youtuber Luciano Spinelli e Cleo Toms - rispettivamente 17 e 21 anni, un milione e mezzo di seguaci a testa sui social - preferiscono non sbottonarsi. «Vogliamo che sia una sorpresa per chi ci verrà a vedere» dicono in coro parlando dello spettacolo, che andrà in scena l' 11 febbraio al Fabrique di Milano.

I biglietti sono già andati a ruba tra i giovanissimi, persino il lussuoso «platinum» che prevede la registrazione di un video Musically insieme con Luciano e quella di una storia Instagram insieme con Cleo. «Festeggeremo San Valentino con qualche giorno di anticipo - dicono loro -, interagendo soprattutto con i fan, perché il nostro è un pianeta in cui regna l' amore, in tutte le sue forme».

I due, infatti, prima che youtuber di successo, sono grandi amici, ma non solo. «In realtà, è proprio grazie a Cleo che ho deciso di lanciarmi e di aprire il mio canale» racconta Spinelli, che vive in un paesino in provincia di Milano, dove frequenta ancora le superiori. «Le scrissi su Twitter qualche anno fa e le chiesi un paio di consigli. Mi piacevano i suoi video, il modo in cui si divertiva a raccontare la sua vita».

cleo toms e luciano spinelli

Toms: «Sì, mi dice spesso che sono stata la sua ispirazione e la cosa mi fa piacere. Tra noi, è stato tutto molto naturale, ci siamo trovati immediatamente».

Spinelli: «Veri amici, però, lo siamo diventati soltanto in quest' ultimo anno. Ci siamo incontrati spesso, soprattutto in estate, quando abbiamo deciso di creare Planet Heart e di lanciarci in questa nuova sfida. Completamente al buio».

cleo toms e luciano spinelli 2

Un po' come il vostro sbarco su YouTube

T: «Esatto. Nel mio caso, per i primi sei mesi ho continuato a postare video, anche se mi seguivano davvero in pochi, solo perché mi divertivo a farli».

S: «Anch' io l' ho presa come un gioco, senza pensare di voler arrivare per forza a un traguardo».

Eppure a un traguardo c' è arrivato eccome: solo il suo canale conta quasi 400 mila iscritti.

S: «Già, ma non me l' aspettavo proprio. Credo che il segreto sia stato lo scambio continuo con chi guarda e il riuscire a rimanere sé stessi».

Entrambi, in effetti, vi raccontate senza filtri, a 360 gradi. Lei, per esempio, Luciano, ha ammesso di essere stato vittima di bullismo.

planet heart biglietto

S: «Sì, ma non l' ho fatto per piangermi addosso. È stato un modo di ribellarmi, di dire "non voglio più star male"».

Ora va meglio?

S: «Da quando ho iniziato a fregarmene sì, molto meglio.

Anche chi mi prendeva in giro, non vedendo una reazione, adesso si è stancato».

Lei, invece, Cleo ha parlato con molta tranquillità della sua omosessualità.

luciano spinelli

T: «Sì, ma non subito. Prima di fare un certo tipo di video ci ho pensato, volevo esserne sicura. Così da non farmi scalfire dai commenti negativi».

Ce ne sono stati?

T: «No, in realtà, ho avuto reazioni molto aperte. Mi aspettavo di peggio».

In che senso?

T: «Gli insulti sono all' ordine del giorno, ormai purtroppo li considero normali. Ma un po' per routine, un po' proprio per carattere, non mi toccano più».

S: «Io, invece, ci sto male nei cinque secondi in cui li leggo. Poi, realizzo che sono molte di più le persone che mi vogliono bene, e cerco di farmeli scivolare».

In effetti, a seguirvi sono in tanti, soprattutto giovani. Sentite il peso di dover essere un esempio per loro?

cleo toms

S: «Il peso, no, anzi. Cerco di essere il più aperto e disponibile possibile, anche se non è sempre facile. Vorrei essere per loro quel qualcuno che avrei voluto avere io al mio fianco».

T: «C' è chi ci vede come un punto di riferimento: un amico, un confidente, un fratello maggiore. Ma io mi comporto comunque con naturalezza, non pianifico nulla. Le parolacce, per esempio, nei video non le dico perché non le dico proprio nella vita».

luciano spinelli 7

Adesso mi dirà anche che non beve né fuma.

T: «In effetti, no». Ok, ma un difetto ce l' avrete pure.

S: «Sì, certo: mi alzo tardi la mattina, sono ansioso. E poi ci sono i miei capelli» I capelli?

S: «Per me sono un disagio unico. Ho sempre le mani dentro nel tentativo di dargli una forma, ma non ci riesco mai».

Nel suo caso, invece?

T: «Diciamo che voglio spesso comandare».

Quindi lo spettacolo l' avrà deciso tutto lei

T: «No, questa volta no, mi sono lasciata un po' andare. Lui proponeva e io gli rispondevo "Va bene, Luciano, qualcosa lo puoi scegliere anche tu"».