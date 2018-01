16 gen 2018 13:03

COME SI VIVE A -62 GRADI? MALE! PURE IL TERMOMETRO SI E' SUICIDATO! A OYMYAKON IN SIBERIA, IL VILLLAGGIO PIÙ FREDDO DEL MONDO, IL NUOVO TERMOMETRO DIGITALE SI È ROTTO ARRENDENDOSI ALLA TEMPERATURA RECORD, LA PIÙ FREDDA MAI REGISTRATA PER UN CENTRO ABITATO. SOLO IN ANATARTIDE FA PIÙ FREDDO. MA LI' NON CI VIVE NESSUNO (FOTO!)