COME TI INFLUENZA L’INFLUENCER – LA FERRAGNI SPA COLPISCE ANCORA: 37MILA PERSONE IN CODA ONLINE PER COMPRARE I BIGLIETTI PER LA PRIMA MASTERCLASS DEDICATA ALLA BELLEZZA - UN CORSO INTENSIVO DI POCO PIÙ DI QUATTRO ORE IN UN’UNICA GIORNATA, PER IMPARARE LE DRITTE DEL MAKEUP DA STAR – IL COSTO? 350 EURO IL TICKET BASIC, MA PER IL PACCHETTO VIP…

Paola Caruso per "www.corriere.it"

Boom di accessi

È stato annunciato come uno dei momenti «virtuali» più attesi e non ha deluso le aspettative. Quale? La messa in vendita online dei biglietti per la prima masterclass di Chiara Ferragni dedicata alla bellezza, insieme al suo inseparabile truccatore Manuele Mameli. Si tratta di corso intensivo (o lezione) in un’unica giornata, per imparare le dritte del makeup da star, come quello della blogger tanto amata.

Location: il Teatro Vetra di Milano e la data da cerchiare in rosso, stabilita per la masterclass, è il 9 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 19.00. La pagina web per l’acquisto dei ticket ha registrato immediatamente un boom di accessi, appena è stata resa accessibile, tra clic di persone interessate (magari anche per un eventuale regalo di Natale) e semplici curiosi.

La coda online

Per questo evento i biglietti sono stati messi in vendita dalle ore 16.00 del 18 dicembre e subito si è scatenata una vera e propria caccia alle informazioni con una coda d'attesa di oltre 37 mila persone che hanno cliccato sul link anche solo per capire modalità d'iscrizione e costi.

Il biglietto basico

Tre le tipologie di biglietto in vendita: il «regular ticket» di 350 euro che include la make-up bag Beauty Bites del valore di 150 euro, l'attestato di partecipazione alla masterclass, posti a sedere nel terzo settore del teatro, non proprio vicinissimi, e un buffet «Californian» per rifocillarsi durante le 4 ore e mezza dell’evento.

La via di mezzo

L'«exclusive ticket», dal costo di 450 euro, include una make-up bag Beauty Bites del valore di 350 euro, l'attestato di partecipazione alla masterclass , i posti a sedere nel settore centrale del teatro e buffet.

Trattamento vip

Il «vip ticket» (dal costo di 650 euro) include la foto con Chiara Ferragni e Manuele Mameli — oltre alla bag beauty dal valore di 500 euro — l'entrata prioritaria al teatro alle ore 14.00 e un accesso extra fino alle ore 20.00. Soltanto con questo biglietto i posti a sedere sono quelli delle prime file. In più c’è la possibilità di avere un makeup look personalizzato dai professionisti di Sephora con prodotti Lancome. Senza dimenticare il buffet.

Account

Chiara e Manuele hanno creato anche un account Instagram per l'evento, @beautybites, che ha attirato ben 42 mila follower in pochi giorni. I due sono pronti a svelare ai partecipanti tutti i segreti del makeup di Chiara, ammirato da moltissime persone.

