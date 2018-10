12 ott 2018 18:47

COME TI RAPISCO UN MILIARDARIO - MOHAMMED DEWJI, IL PIÙ GIOVANE MILIARDARIO DEL CONTINENTE AFRICANO, È STATO RAPITO A DAR ES SALAAM DA UN GRUPPO DI ‘UOMINI BIANCHI ARRIVATI A BORDO DI DUE MACCHINE' DAVANTI ALL’HOTEL DOVE L’UOMO STAVA ANDANDO IN PALESTRA – LA POLIZIA: “HANNO SPARATO IN ARIA, PRIMA DI FAR SALIRE CON LA FORZA DEWJI NEL LORO VEICOLO”