CONFESSIONI DI UNA COUGAR – HATTIE RETROAGE HA 82 ANNI, VIVE A NEW YORK E DA TEMPO INCONTRA UOMINI PIÙ GIOVANI PER INFUOCATE NOTTI DI SESSO GRAZIE AD ALCUNE APP DI INCONTRI: “LO FACCIO ANCHE TRE VOLTE A SETTIMANA. USCIAMO, PRENDIAMO UN DRINK E TESTIAMO SE C’È CHIMICA. SE C’È FEELING LUI VIENE NEL MIO APPARTAMENTO. NON HO MAI INCONTRATO UN UOMO CHE NON VOLESSE TROMBARMI” – I CONSIGLI PER UNA VITA SESSUALE ATTIVA E APPAGANTE… (VIDEO)

DAGONEWS

hattie retroage 7

Una cougar confessa di usare regolarmente app di appuntamenti per fare sesso fino a tre volte alla settimana. Hattie Retroage, 82enne di New York, gode di notti di passione con uomini molto più giovani di lei e rivela di non essere mai stata rifiutata da ragazzi più giovani.

La donna, che ha due figli e tre nipoti ed è single da 35 anni dopo aver divorziato, racconta al Daily Mail: «Ci sono uomini che vogliono donne più anziane. Non ho mai incontrato un uomo che non volesse scoparmi. Dico loro in anticipo che devo incontrarli per capire se c’è chimica. Usciamo per un drink, e se c’è feeling, andiamo nel mio appartamento. Se non c’è ci salutiamo».

hattie retroage 6

Hattie ha iniziato a frequentare gli uomini della sua età, ma ha scoperto che non erano in grado di “esibirsi” a letto come voleva. E così ha iniziato a puntare persone più giovani, facendo anche proposte a uomini anche di meno di 35 anni per scoprire che non solo piaceva anche a loro, ma aveva una montagna di richieste di incontri. Ma ovviamente questa felicità sessuale deve passare “dall’amare e onorare” il proprio corpo anche dopo la menopausa. «Il consiglio è che bisogna masturbarsi. Dovete tenere il motore acceso, che tu lo voglia o meno. Le donne devono donarsi orgasmi, far passare quelle scariche elettriche attraverso il proprio corpo».

hattie retroage 4

Rivelando di essere "multiorgasmica", Hattie suggerisce anche di guardare al porno come un modo per interagire con la propria sessualità. «Inoltre bisogna fare dei complimenti al proprio uomo per farlo sentire virile e fargli uscire il meglio di sé».

hattie retroage 3

Hattie si tiene in forma andando in piscina locale e facendo fitness, oltre a prendere vitamine che la fanno sentire in forma. E anche se lei dice che preferirebbe non invecchiare, ormai ha imparato ad amare il proprio corpo: «Preferirei che il mio corpo non avesse le rughe, ma non ho intenzione di farlo diventare un grosso problema. Vedo gente grassa, magra e fatta a modo suo e tutti scopano. È questa la cosa importante».

