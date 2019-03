CONFISCATO UNO DEI TESORI DEI CASAMONICA: BENI PER UN VALORE DI TRENTA MILIONI DI EURO - E’ IL FRUTTO DELL'ALLEANZA DEL CLAN CON LE 'NDRINE CALABRESI NELLO SPACCIO DI DROGA - FINITI NEL MIRINO DEGLI INVESTIGATORI ANCHE ALCUNI LOCALI DEL CENTRO DI ROMA: DALL'HOSTERIA “SORA FRANCA” A “PIO ER CAFFÈ” VICINO AL VATICANO

Alessia Marani Per “il Messaggero”

IL TESORO DEI CASAMONICA

Dopo i sigilli la confisca. Passa allo Stato il tesoro da 30 milioni di euro accumulato in trent' anni di malaffare all' ombra del Cupolone dalla holding criminale messa su dalle ndrine calabresi e da pezzi della Camorra sfruttando l' aiuto di entrature, consulenti e prestanome messi a disposizione dal clan sinti-romano dei Casamonica.

Un' imponente lavatrice che operato fin dagli anni 90 agguantando bar, ristoranti, tabaccherie, autosaloni, negozi, nonché complessi immobiliari, palestre, auto di lusso e conti correnti a cinque zeri su cui la Divisione Anticrimine della Questura aveva già messo gli occhi all' indomani di una maxi-operazione operazione scattata nel maggio del 2016 e culminata in altri sequestri nel novembre dello stesso anno e nel maggio del 2017.

Alcuni dei locali si trovano nelle zone più prestigiose e turistiche della Capitale: Pio Er Caffe e L' Angolo d Oro, in zona Borgo Pio, il bar tabacchi Tentazioni Caffe in via Tunisi, l' Hostaria Sora Franca, una trattoria a Trastevere e il ristorante/pizzeria MiRò Restaurant Kitchen & Sound che per anni aveva molestato un intero isolato in via dei Banchi Nuovi con la musica a tutto volume fino a tarda notte senza che esposti ad Arpa e alla Asl avessero sortito mai effetto.

L'ELENCO

interni delle ville dei casamonica 3

Ora quel tesoro accumulato lucrando su droga, usura e riciclaggio, è stato sottratto alla disponibilità del sodalizio e viene gestito dall' amministrazione giudiziaria. Ieri è stato firmato il decreto di confisca che riguarda 10 immobili a Roma, ad Ardea e in Calabria; 21 società e/o imprese con sede a Roma, Milano, Sora (FR), Avellino, Caserta e Benevento; 25 complessi aziendali; 24 veicoli tra cui Maserati, Spider, Porsche, Hummer, Mercedes e Audi; 68 rapporti creditizi per 424.159 euro e una polizza pegno relativa a preziosi tra cui 3 Rolex. Tra i beni figurano anche due concessionari, la MyCars, con sede alla Borghesiana, e la Sarocar New, sulla Laurentina. Il provvedimento riguarda, altresì, una palestra e un negozio di calzature di Ciampino riconducibile ai Casamonica.

SOCIALMENTE PERICOLOSI

interni delle ville dei casamonica 2

Il tribunale riconoscendone la «perdurante ed elevatissima pericolosità sociale», ha quindi disposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Roma) per 5 anni nei confronti di Francesco Filippone, figlio di Rocco Santo, capo dell' omonima cosca di ndrangheta legata ai Piromali e arrestato insieme con Giuseppe Graviano a Reggio Calabria, nell' inchiesta 'ndrangheta stragista e di Salvatore Casamonica, detto Andrea, finito in manette nell' operazione Gramigna dei carabinieri di Frascati per traffico di droga, estorsione e usura con l' aggravante del metodo mafioso. Al tesoro gli inquirenti sono arrivati indagando sulla carriera criminale del nucleo familiare di Filippone, del suocero Francesco Calvi, del cognato di Calvi, Michele Mercuri e di Roberto Cicivelli, consulente del gruppo e di Casamonica. Trent' anni di malaffare.

interni delle ville dei casamonica 1