CONTINUA IL BOTTA E RISPOSTA TRA LA EX ESCORT ALESSANDRA E LORENZO PERNETTI DELL'ASSOCIAZIONE DISABILI

Mi vedo costretta a dover rispondere ad alcuni punti della lettera del Sig. Lorenzo Pernetti.

Mi sono subito presentata con il nome Alessandra e a fianco ho scritto ex escort perchè non esercito più da cinque anni. Non è Lei che deve, quindi, suggerirmi di cambiare lavoro. Ho sempre avuto la dignità sia nel fare la prostituta che quando lavavo i bagni pubblici in un luogo di vacanza rinomato, dove ho vissuto e lavorato per 3 anni, che quando pulivo, come ausiliaria, le padelle.

Anche negli altri 2 lavori ho pronunciato più volte la parola "schifo" ma per tutti e tre i lavori non mi sono mai lamentata e li ho svolti con serietà e con dignità. Ma la cosa che non le permetto è di mettere in dubbio la mia professionalità e la mia onestà.

LORENZO PERNETTI

Nei siti dove mi pubblicizzavo erano riportati i rate ed i servizi disponibili, nonchè la durata delle prestazioni. E ripetevo il tutto alla prima telefonata esplorativa che il cliente mi faceva. Non ho mai attirato in nessuna trappola allocchi o altri uccelli con specchietti che reclamizzavano un "prodotto" per poi cambiare le carte in tavola una volta entrati nel mio loft. In 10 anni di attività lei non troverà in alcun sito di recensioni me nella categoria fake, o Cape Canaveral (missile) o come truffatrice.

Lei sogna assistenti sessuali con vocazione (ma che lavorano gratis e per vocazione ci sono solo le suore), lei sogna un duo lesbo di giovani fighette veline a prezzo discount.

Io sognavo un finale alla Pretty Woman ma ho aperto gli occhi già da un bel pò, lei quando?

