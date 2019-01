COPIA E CANTA – UN GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NEW YORK HA RIGETTATO LA RICHIESTA DI ARCHIVIARE LA CAUSA LEGALE PER PLAGIO CONTRO ED SHEERAN – SARÀ UNA GIURIA A DECIDERE SE IL CANTAUTORE BRITANNICO ABBIA PARZIALMENTE COPIATO PER LA SUA "THINKING OUT LOUD", LA HIT SOUL DI MARVIN GAYE "LET'S GET IT ON" (VIDEO)

Sarà una giuria a decidere se il cantautore britannico Ed Sheeran abbia (parzialmente) plagiato per la sua "Thinking Out Loud" - hit del 2014 originariamente inclusa nel quarto album dell'artista di Halifax, "X" - "Let's Get It On", title track dell'album che la leggenda del soul Marvin Gaye spedì sul mercato il 28 agosto del 1973: a stabilirlo è stato il giudice del tribunale di New York Louis Stanton, che ha rigettato la richiesta - inoltrata alla corte dallo staff legale di Sheeran - di archiviare la causa legale intentata dagli eredi di Ed Townsend, produttore e co-autore - insieme a Gaye - di "Let's Get It On", a Sheeran, alla sua società di edizioni Sony ATV e alla sua etichetta, la Atlantic.

Stanton - riferisce la stampa statunitense - avrebbe rintracciato nei due brani similitudini "nella linea di basso e nelle parti di percussioni", elementi che potrebbero esercitare sugli ascoltatori la medesima "attrazione estetica", rifiutando anche la tesi secondo la quale la struttura armonica e ritmica del brano di Gaye sia talmente comune da non poter essere protetta da diritto d'autore.

Sheeran, che per il momento non ha commentato - né direttamente, né per bocca del suo staff - la decisione del giudice, a suo tempo di difese sostenendo che la sua "Thinking Out Loud" evochi, coi suoi "toni austeri e malinconici, un amore romantico", al contrario di "Let's Get It On", che - secondo Sheeran - sarebbe un vero e proprio "inno sessuale".

Quella depositata dagli eredi di Ed Townsend non è l'unica causa intentata ai danni di Ed Sheeran per "Thinking Out Loud": lo stesso brano è al centro di un contezioso legale - diretto sempre dal giudice Stanton - che vede la società di investimenti Structured Asset Sales LLC domandare al cantautore 100 milioni di dollari di danni per la violazione del diritto d'autore di "Let's Get It On", detenuto per un terzo dalla stessa società.

