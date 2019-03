29 mar 2019 08:01

A CORONA ORMAI MANCA SOLO LO SCOLAPASTA IN TESTA: “RIFAREI TUTTO, IN 6-7 ANNI DIVENTO PREMIER...” – A ‘TELELOMBARDIA’, NELL'ULTIMA INTERVISTA PRIMA DI FINIRE DI NUOVO IN CARCERE, ‘FURBIZIO’ PARLA DI SE’ IN TERZA PERSONA COME GIULIO CESARE E ALTRI ADORABILI MATTACCHIONI: “CORONA NON CAMBIA MAI, MORIRÀ COSÌ. IN ME C'È UNA PARTE CATTIVA E UNA PARTE BUONA. SE HO PAGATO NELLA MIA VITA È STATO PERCHÉ HO MANIFESTATO UNA LIBERTÀ DI PENSIERO DIVERSA DA TUTTI GLI ALTRI..." (CIAO CORE!)