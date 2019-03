28 mar 2019 18:30

CORONA PERDE LA LIBERTÀ, MA NON IL VIZIO - NELL’ULTIMA INTERVISTA PRIMA DI FINIRE DI NUOVO IN CARCERE, L’EX RE DEI PAPARAZZI PARLA DELLA SUA ATTITUDINE A FARE CAZZATE: “RIFAREI TUTTO. FABRIZIO CORONA NON CAMBIA MAI, MORIRÀ COSÌ. IN ME C'È UNA PARTE CATTIVA E UNA PARTE BUONA. SE HO PAGATO NELLA MIA VITA È STATO PERCHÉ HO MANIFESTATO UNA LIBERTÀ DI PENSIERO DIVERSA DA TUTTI GLI ALTRI”- E SUL SUO INGRESSO IN POLITICA RILANCIA…