ASA AKIRA & TONI RIBAS

Barbara Costa per Dagospia

asa akira toni ribas twitter

Da cosa capisci che lui è l’uomo della tua vita? Da una doppia penetrazione o da come è bravo a prenderti da dietro? Toni Ribas è stato il primo a far "venire" analmente Asa Akira sul set, si sono conosciuti così, e dopo pochi mesi erano marito e moglie.

I matrimoni porno sono diversi dagli altri? Durano di più, di meno? Sono meno monotoni? E a letto che combinano? Asa Akira è una diva del porno, alzi la mano chi non ha mai visto un suo video; Toni Ribas è un attore e regista porno spagnolo, e per quanto riguarda le nozze porno è recidivo, in quanto anche la sua prima moglie era una pornostar. Asa e Toni sono sposati dal 2012, non hanno figli per scelta, e la loro unione va avanti tra alti e bassi. Che non mi mandino in vacca il pezzo annunciando il divorzio in questi giorni! Sui siti di porno-gossip la loro rottura è data per certa un giorno sì e l’altro pure.

Non è infrequente che un pornoattore si innamori sul set e sposi un collega, d’altra parte sei circondato da corpi bellissimi, l’ambiente è piccolo, e poi meglio sposare qualcuno che sappia e capisca appieno il tuo lavoro che è anche una scelta di vita. Ma insomma, come funziona a casa Akira-Ribas?

Si vive e si sc*pa, sul set e tra le mura domestiche, il lavoro Akira se lo porta a casa (guarda sempre il girato giornaliero) ma non fino a letto, lì a detta di Asa l’amore si fa, a due in posizione missionario, spesso sotto forma di torrida sveltina. Poco male, una pornostar quando finisce di lavorare è stanca morta e tutto vuole tranne sesso folle. È certo che i due hanno passato una brutta crisi, Asa dice che hanno deciso di smetterla con lo scambismo per essere, fuori dal set, una coppia assolutamente monogama.

Scambisti lo son stati all’inizio, e mi sa che è proprio questa la vera differenza tra un matrimonio porno e uno no: l’assenza di ipocrisia sessuale. Asa è una donna ipersessuata, nel senso che il sesso non le basta mai, è nel porno per esclusive ragioni di esibizionismo e ingordigia sessuale.

L’ha sempre detto: il porno è l’unico posto dove puoi fare scorpacciate di sesso sicuro che a fatica potresti assaporare altrove. Prima del porno, Asa è stata poldancer, spogliarellista, mistress. Il suo debutto hard è stato con Travis Knight, se lo è cavalcato davanti alla moglie regista, Gina Lynn, che riprendeva tutto. Asa non è la regina del porno anale per caso: dal video si vede che lei del sesso gode e fa godere, è lei la prima a rivelare che sul set si innamora non dei partner, ma di quello che le fanno e sta facendo (“adoro le orge, hai un piccolo assaggio di tutto!”).

Il suo è sesso crudo, rude, anale la maggior parte, ma ben poco recitato. Lei è un animale porno, rivendica di essere nata per f*ttere, come rivendica di essere una donna femminista e privilegiata perché cresciuta in una famiglia benestante, figlia unica di due giapponesi tradizionalisti, coccolata, viziata, educata nelle scuole più esclusive di Manhattan.

Asa e Toni hanno unito due esistenze, due culture, santificate dal porno. Si pensa che la gelosia nel porno sia bandita, invece no, è identica a quella non porno: di suo marito, Asa è possessiva e gelosissima, non dà importanza a quello che Toni combina professionalmente sui set, ma gli ha vietato le cene con le attrici e qualsiasi contatto che vada oltre il sesso lavorativo.

Ogni matrimonio presuppone compromessi, quelli stipulati tra Asa e Toni sono speciali: se Toni deve astenersi dal fumare in casa, Asa non deve più girare rimming (leccare l’ano) con partner maschili. Grazie a Toni, Asa ha capito a che serve una lavastoviglie: prima di sposarsi, faceva i piatti a mano, usando la lavastoviglie come scolapiatti! Per evitare litigi, Toni e Asa non condividono i carica-batterie, il bagno, e dormono in camere da letto separate per ragioni di privacy masturbatoria.

Asa Akira è un po’ preoccupata per il suo futuro: ha superato i 30 e ne ha riversato l’angoscia in “Dirty Thirty”, il suo secondo libro. Le pornostar sono come i calciatori: più invecchiano, meno valgono. Nel porno americano, la presenza di attrici asiatiche è bassa, la richiesta alta, non si vede nessuna nuova Asa Akira all’orizzonte, tuttavia da un anno Asa ha scelto di lavorare meno: una media di 5 scene al mese, quando prima ne girava anche 20.

Asa sa che il suo matrimonio cambierà appena lei lascerà il porno: già parla di possibili esperienze poliamorose che dovranno sessualmente sconvolgerla come gli attori sui set! Appeso il porno al chiodo, forse Asa imparerà a cucinare: a casa sua si mangia solo frutta e insalata sei giorni su sette, lei ha il terrore di ingrassare e si concede un’abbuffata di pizza o cibo tailandese una volta a settimana.

Anche la decisione di avere un figlio è legata a quando Akira smetterà di porno-scatenarsi. E da lei dipende pure il budget familiare: Toni Ribas lavora per produzioni prestigiose, ma non arriva certo a un patrimonio netto annuo pari a un milione e mezzo di dollari, come la sua sensuale, calda mogliettina…

