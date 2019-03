COSA CI FA UNA DONNA COMPLETAMENTE NUDA IN MEZZO A UNA STRADA? È QUELLO CHE SI SONO CHIESTI ALCUNI AUTOMOBILISTI CHE TRANSITAVANO SULLA INTERSTATE 95 IN FLORIDA CHE SI SONO RITROVATI DAVANTI A QUELLA STRANA PRESENZA CHE ATTRAVERSAVA CON APPARENTE TRANQUILLITÀ EVITANDO LE MACCHINE– L’IPOTESI PIÙ REALE È CHE… (VIDEO)

DAGONEWS

donna nuda 5

Gli automobilisti sono rimasti a bocca aperta dopo essersi trovati di fronte a una donna nuda che attraversava l'Interstate 95 vicino a Flagler Beach, in Florida.

Come si vede nelle immagini registrate da un uomo che viaggiava sulla corsia opposta, la donna attendeva di poter attraversare la strada trafficata completamente nuda. Una scena inusuale che ha lasciato senza parole gli automobilisti che non hanno potuto far altro che fare ipotesi su quella strana presenza. La scena appariva ancora più bizzarra visto che a seguirla era un uomo con un cagnolino in braccio.

donna nuda 4

In tanti hanno provato a fare ipotesi, compresa quella di un possibile shooting fotografico. Ma il video rimane ancora avvolto nel mistero.

donna nuda 3 donna nuda 1 donna nuda 2