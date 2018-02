COSA C’E’ DI PIU’ STRACULT DI UN PRETE CHE INTERVISTA L’EX PORNODIVO FRANCO TRENTALANCE PER “NOVELLA 2000”? - “LEGGO IL VANGELO E MI SEMBRA CHE IL SESSO NON SIA STIGMATIZZATO. IL PECCATO E’ QUANDO IL SESSO VIENE FATTO MALE, SENZA PASSIONE. ATTRAVERSO IL PIACERE CI SI PUÒ MIGLIORARE COME PERSONE, RICERCARE LA FELICITÀ. LA VERGINITÀ È UNA SCELTA CORAGGIOSA, RICHIEDE MOLTO PIÙ CARATTERE MA…”

Don Mauro Leonardi intervista Franco Trentalance per “Novella 2000”

FRANCO TRENTALANCE

Pornodivo per 20 anni, figura di grande rilievo nel panorama dell’hard internazionale, Franco Trentalance ha debuttato con il suo primo spettacolo teatrale allo Zelig Cabaret di Milano con Il Sesso e la ricerca della Felicita. Mental coach, ex-pornostar, scrittore di thriller (in uscita nel 2018 il suo terzo romanzo L’origine delle tenebre), diventa popolare anche per il pubblico che non seguono le produzioni hard dopo la partecipazione al reality La Talpa nel 2008. Oggi e personaggio di riferimento obbligatorio per radio, televisione, giornali e web quando si parla di performance e rapporto uomo/donna.

Franco, perche hai lasciato il porno?

«Credimi, per vent’anni, ovunque fossi, non finiva cena o aperitivo, senza che qualcuno o qualcuna venisse a chiedermi: Franco ma come si fa a fare questo? Come faccio a soddisfare di piu lui, lei? Quindi ho pensato: scrivo uno spettacolo in cui do la mia versione del sesso e della vita. Poi, giunto a fine carriera, volevo omaggiarla con uno spettacolo che pero non fosse solo sesso e porno. Vorrei far passare l’idea che anche attraverso il sesso, quando gestito bene, ci si puo migliorare come persone e ricercare la felicita: penso al sesso come a un piacere dell’anima, non solo del fisico».

FRANCO TRENTALANCE

Tu dici di essere cattolico: ti senti in contrasto con qualche insegnamento della Chiesa o no?

«Ovviamente un po’ di inadeguatezza rispetto ai dogmi classici la noto anch’io, detto cio, e non prendermi per blasfemo, io leggo davvero tanto il Vangelo, un testo di una attualita straordinaria, che sembra scritto ieri. Lo leggo sempre, e mi sembra che il sesso di per se, a parte il desiderare la donna d’altri, non sia mai stigmatizzato. Io ogni tanto a Messa ci vado. A quelle infrasettimanali delle sette di sera: c’e poca gente, un’atmosfera piu intima, vado li, accendo un cero e dico le mie preghiere. Poi ho un amico prete con il quale parlo, ci confrontiamo. Faccio anche dei pellegrinaggi a piedi».

Ma secondo te esiste la possibilita di peccare facendo sesso si o no?

FRANCO TRENTALANCE

«Si, certo. A mio parere, si fa peccato con il sesso quando lo si fa male, senza passione, senza liberta, senza rispetto per il partner: in realta, vale per il sesso, quello che vale per tutto: se fai il barista o qualsiasi altro lavoro, senza entusiasmo, senza passione, fai peccato. Il peccato e non omaggiare la vita. Tutto cio che omaggia la vita nel rispetto del prossimo secondo me e degno».

Tu sei l’antagonista di Rocco Siffredi: lui si e sposato e ha dei figli, tu invece sei scapolo e non sei padre. Perche queste scelta?

«Da una parte non mi sento particolarmente propenso ne alla paternita ne al matrimonio. Forse perche ho un concetto estremo di liberta e ovviamente quando ti leghi a qualcuno la tua liberta viene limitata. Poi, facendo il pornoattore, io, Franco, avrei fatto fatica a fare quel mestiere avendo accanto una compagna o una moglie».

Se tu avessi avuto un figlio che vuole fare il pornoattore, saresti stato contento?

«Avendo fatto quel lavoro senza sensi di colpa, come potrei dirgli di non farlo? Aggiungo pero che in questo momento, come lavoro, non glielo consiglierei perche il mercato del porno e in grande crisi. Il porno in Europa non esiste quasi piu: non avrebbe proprio senso come sbocco professionale».

franco trentalance

Da cattolico, cosa ne pensi della verginita e della castita? Sai che la Chiesa impone la castita a preti e suore, e dice di arrivare al matrimonio vergini...

«A me la verginita sembra una scelta coraggiosa, che richiede molta piu testa e molto piu carattere che fare sesso a destra e a manca, e una scelta assolutamente degna di rispetto. Detto questo, e chiaro che contrasta con il mio modo di vedere perche io penso, della vita in generale, che sia importante sperimentare. Secondo me, in cose che non ti distruggono (non nella droga o nell’alcol), e fondamentale fare quante piu esperienze possibile. E questo vale anche nel sesso».

franco trentalance

Quindi secondo te uno non puo diventare prete o suora se prima non ha provato il sesso? Come fa a rinunciare se non conosce?

«Rispetterei comunque la sua scelta: poi se uno avesse fatto anche quello sarebbe piu consapevole».

E arrivare vergini al matrimonio come lo vedi?

«Ci vuole coraggio, molto. Io ho sempre scelto compagne esperte da quel punto di vista. Non saprei stare con una che non ha mai visto altro che te, e tosta: se ti va bene ti va bene, ma e molto rischioso. Certo, esiste anche l’ipotesi contraria: che le provi tutte e non ti fermi mai. Ci vuole una sana via di mezzo».

franco trentalance

Cosa ne pensi del problema del sesso online? Ormai e accertato che il consumo eccessivo e senza controllo di materiale pornografico distorce lo sviluppo sessuale dei ragazzi: tu cosa ne pensi?

«Sottoscrivo. Sono il primo a dirlo. Adesso in giro c’e un tipo di porno troppo estremo, devastante, e te lo dice un pornodivo. Il rischio di un certo tipo di porno online e che il ragazzino creda che possa esistere un sesso che soddisfa al 100%, ma questo non e sempre vero. E quindi rischi la delusione diventando aggressivo, se la tua partner per esempio, non ti soddisfa. E molto pericoloso. Portato agli estremi questo porta vicino all’idea di violenza sulle donne. Io non ti posso avere, allora ti voglio vedere “distrutta”. C’e proprio una categoria, tremenda, del porno che si chiama cosi “destroyed girls”».

FRANCO TRENTALANCE 2

E della vicenda Weinstein cosa ne pensi? Esiste un confine tra seduzione e molestia sessuale?

«Io penso che una donna in gamba, intelligente e di carattere, riesce a mettere dei paletti. Io detesto la violenza contro le donne, pero non penso che ogni allusione sessuale sia una molestia sessuale».

C’e qualcosa di cui ti vergogni? Il peccato che hai fatto e non rifaresti?

«Bella domanda. Cosi, su due piedi non mi viene in mente niente di cosi grave».

Ti senti responsabile di quanto abbiamo detto prima a proposito del porno online, di aver alimentato un mercato pericoloso?

FRANCO TRENTALANCE 2

«Quel tipo di sesso violento l’ho fatto solo in un paio di occasioni a inizio carriera quando non avevo voce in capitolo. Poi, quando ho potuto dire la mia, ho scelto di tenermene lontano».

Oppure, ti penti di una contaminazione tra la tua vita privata e il tuo essere pornoattore, tipo: “io sono un pornoattore e non sapro mai se questa donna sta con me per questo o per chi sono io veramente...”?

«Questa cosa non mi da fastidio perche io sono stato un pornodivo e una parte di me lo rimarra sempre: non solo per gli altri, anche per me stesso. Se devo fare un bilancio, avrei potuto fare meglio mille cose, pero penso che non esistano fallimenti ma solo lezioni che si sono imparate».

FRANCO TRENTALANCE FRANCO TRENTALANCE