COSA VUOL DIRE ESSERE ATTRATTI DA SE STESSI – CHI SONO E COME SI COMPORTANO GLI “AUTOSESSUALI”, NARCISISTI ALL’ESTREMO, MA NON SEMPRE SINGLE – LA TESTIMONIANZA: “L’AUTOSESSUALITA’ SIGNIFICA ANCHE ESSERE PIUTTOSTO INDIPENDENTI DAL BISOGNO DI AVERE RAPPORTI SESSUALI. CI SONO STATI PERIODI DI ASTINENZA DURATI ANNI…”

Greta Sclaunich per “Liberi Tutti - Corriere della Sera”

autosessualità

«Mi piaccio e provo attrazione per me stesso». Sandro ha 33 anni e si definisce autosessuale. Ma ha scoperto di esserlo solo di recente: fino a pochi anni fa credeva che tutti fossero come lui. Che tutti, cioè, si piacessero e fossero sessualmente attratti da loro stessi (la definizione di autosessuale) e si amassero (la definizione di autoromantici).

C' è chi minimizza bollando gli autosessuali come narcisi all' estremo e chi ironizza sostenendo che è normale piacersi. Loro, invece, considerano l' autosessualità un vero e proprio orientamento sessuale.

Secondo la presidentessa della Federazione italiana di sessuologia scientifica Roberta Rossi «ora se ne parla, ma ci sono sempre stati: l' unica novità è che ora abbiamo dato loro un nome specifico. Si tratta di persone che hanno un rapporto con loro stesse sia romantico che sessuale e che preferiscono questo rapporto a quello con gli altri». Non è detto che siano single, però: «Perché non dovrebbero avere anche delle relazioni con altre persone?». E nemmeno narcisisti all' estremo, «anche se questo orientamento potrebbe essere l' estensione di un aspetto narcisistico».

Di sicuro, sono rari: «In trent' anni di carriera da psicoterapeuta un caso simile non mi è mai capitato». Anche Sandro (trovate la sua storia su https://27esimaora.corriere.it/ sessoeamore/ ) lo conferma: «Sono uno dei pochi autosessuali che conosca». Ne discute volentieri, anche con le ragazze che frequenta: «Se ne parla ancora poco quindi non ci sono pregiudizi sul tema. Di solito le persone alle quali lo dico reagiscono con curiosità, a volte si limitano a riderci su o a minimizzare pensando che riguardi solo la sfera sessuale».

A proposito di sesso: «Per me, l' autosessualità significa anche essere piuttosto indipendente dal bisogno di avere rapporti sessuali. Posso averne, certo, ma ho avuto anche periodi di astinenza durati anni. In quel caso è successa una cosa curiosa: mi sono "dimenticato" come fosse fare sesso al punto da provare curiosità, come fosse la prima volta».

