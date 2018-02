27 feb 2018 18:51

CROCIERA STUPEFACENTE: SI SPARAVANO SELFIE IN COSTUME MA IN CABINA TENEVANO 95 KG DI COCA: 3 CANADESI IN MANETTE A SIDNEY – UNA DI LORO E’ GIA’ STATA CONDANNATA A 7 ANNI E MEZZO – IL SOSPETTO CHE SIANO STATE RECLUTATE COME CORRIERI DELLA DROGA DA PARTE DI UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE