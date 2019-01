CUORE DI KEANU (REEVES) - IL DIVO DI HOLLYWOOD AVVISTATO A ROMA MENTRE PORTA A PRANZO LA SORELLA KIM, MALATA DI LEUCEMIA: DOPO AVER RISERVATO UN TAVOLO IN UN RISTORANTE DEL CENTRO, LA SCORTA IN ALBERGO CON UNA LIMOUSINE E VIENE VISTO PIANGERE SOMMESSAMENTE DAI PASSANTI – LA DONNA ABITA IN ITALIA E KEANU LE HA COMPRATO UNA VILLA AD ANACAPRI, CONVINTO CHE IL CLIMA DELL'ISOLA POTESSE GIOVARE ALLA SUA SALUTE… (FOTO)

Gloria Satta per "Il Messaggero"

Come un principe premuroso, il Divo di Hollywood sbarca a Roma in incognito e porta a pranzo la sorella malata. Prenota il salottino riservato di uno dei migliori ristoranti della città, ordina qualche prelibatezza, poi scorta la donna in albergo a bordo di una limousine. Ma prima di andarsene, uscito dal locale per fumare una sigaretta, il Divo di Hollywood ha un momento di commozione e viene visto piangere sommessamente dai passanti.

È successo ieri e i protagonisti di questa toccante storia di fine 2018, che si consuma mentre la città si prepara ai fasti di Capodanno, sono Keanu Reeves e la sorella Kim che abita in Italia e da anni lotta contro la leucemia.

Li ha intercettati il nostro Rino Barillari dalle parti di piazza Farnese e il suo fotoreportage testimonia la sensibilità e la generosità del popolare protagonista di successi come Point Break, Piccolo Buddha, Matrix, Speed, John Wick, in predicato ora per ereditare il ruolo di Wolverine da Hugh Jackman: Keanu, 54 anni, è venuto in Italia non per promuovere un film ma per far visita alla sorella malata, di due anni più giovane, che rappresenta da sempre il suo punto di riferimento.

Non è la prima volta che l' attore viene a trovarla: l' anno scorso, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo come super-ospite, Reeves si era precipitato a Roma, al Policlinico Gemelli, dove Kim era ricoverata.

LA VILLA Cittadino canadese, Reeves è nato a Beirut, ha vissuto in Australia e ha nelle vene sangue irlandese, britannico, statunitense, hawaiano, cinese, portoghese, perfino italiano: tra i suoi antenati ci sarebbe il musicista rinascimentale Antonio Bassano. Ed è proprio in Italia, ad Anacapri, che ha comprato una villa all' amata Kim, convinto che il clima dell' isola potesse giovare alla sua salute.

Vissuto in giro per il mondo, l' attore si è legato alla sorella dopo aver affrontato una vita scandita da successi nel cinema ma anche tragedie come la morte della figlia appena nata e la scomparsa in un incidente dell' ex compagna Jennifer Syme. Kim è stata attrice, produttrice e sceneggiatrice.

Ha debuttato nel 1992 nel film Samurai Vampire Bikers from Hell e poi ha interpretato la commedia romantica Love Don' t Come Easy. E se la leucemia ha stroncato la sua carriera, ha sempre potuto contare sull' amore e il sostegno del celebre fratello. Se n' è avuta un' ulteriore prova ieri, in una gelida e soleggiata mattinata romana di fine anno.

