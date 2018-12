DIAMO I NUMERI! I CARABINIERI RETTIFICANO LE CIFRE DIFFUSE IERI (ANCHE DA SALVINI): NON ERANO 1400 PERSONE IN DISCOTECA, ''680 BIGLIETTI VENDUTI E QUASI 500 QUELLI STACCATI''. MA LA CAPIENZA DELLA SALA ERA DI 459 PERSONE, LA META' RISPETTO AGLI 871 DI CUI SI PARLAVA (TUTTO IL LOCALE) - RESTANO DUBBI: PERCHÉ LE MATRICI ARRIVAVANO A 1400? IL FIGLIO DEL GESTORE, E DEEJAY DELLA SERATA, DICE CHE ERANO IN 800. TRA BIGLIETTI DICHIARATI E GENTE IN SALA, C'E' DI MEZZO IL NERO...

(ANSA) - "Sono 680 i biglietti venduti e quasi 500 quelli staccati" per il dj set di Sfera Ebbasta alla discoteca Lanterna Azzurra, serata finita con una calca in cui sono morte sei persone. Lo ha detto all'ANSA il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza. "La capienza della sala del concerto - ha aggiunto - è di 459 persone, due le sale aperte al piano terra, mentre quella interrata non era fruibile. La cifra di diffusa ieri di circa 1.400 biglietti si basava sui numeri delle matrici".

Le differenze tra biglietti venduti e staccati sono emerse durante controlli successivi. I carabinieri cercheranno ora di capire perché sulle matrici ci siano numeri così elevati.

2.DISCOTECA: SALVINI, PROBABILE PIÙ PERSONE DEL PREVISTO

(ANSA) - "Lascio che carabinieri polizia e magistrati continuino il loro lavoro. La sala che ho voluto toccare con mano aveva capienza di 469 posti, una persona in più comporterebbe un problema. I pochi delinquenti che non rispettano la legge non devono più poter aprire. E' probabile che ci fossero più persone del previsto, è probabile che qualcuno abbia usato a sproposito uno spray da difesa pensando di fare una genialata..una serie di cause ha portato quel che è accaduto". A dirlo è il vicepremier Matteo Salvini a Mezz'ora in più condotta da Lucia Annunziata su Rai3.

3.DISCOTECA:FIGLIO GESTORE,FORSE 800 PERSONE.SALE TUTTE APERTE

(ANSA) - "Ho fatto 40-50 serate in quel posto e sinceramente non c'era tanta gente. Ad occhio forse 800-900 persone, ma erano aperte tutte e tre le sale". A dirlo è Marco Cecchini, figlio di uno dei gestori della Lanterna Azzurra e dj del locale, che venerdì sera era alla consolle come tante altre volte in questi anni. "Lavoro lì da 4 anni e per me quello che è accaduto è una tragedia, una sconfitta - dice Marco - Sono molto dispiaciuto, io faccio ballare tanti giovani e quella è casa mia".

Il ragazzo non sa dire quanti biglietti siano stati venduti né quanti ne siano stati staccati. "Io sono arrivato tardi - dice - e comunque quando è successo il fatto, verso mezzanotte e mezza, mezzanotte e quaranta la gente secondo me non era tanta". Marco è invece sicuro che tutte e tre le sale fossero aperte. "Qualcuno dice che era chiusa una sala ma io ti posso assicurare che erano aperte perché quando è scoppiato il panico io ero nella sala di sotto, stavo fumando una sigaretta, e c'era già un dj che suonava, un mio amico". Marco sa che il padre finirà probabilmente nel registro degli indagati.

"Non riesce a farsi una ragione di quello che è successo - dice il dj - in questi anni non è mai successa una cosa del genere e il servizio sicurezza ha lavorato sempre bene. Penso che mio padre non c'entri nulla ma è giusto che si facciano le indagini e vedremo come va a finire".

