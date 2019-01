DIAMOCI UN TAGLIO - ELISA ISOARDI INIZIA IL 2019 CON UN NUOVO LOOK E UN NUOVO HAIR STYLIST - LA PRESENTATRICE È CORSA DA MICHEL, NEL SUO SPETTACOLARE SALONE- BAZAR IN VIA SISTINA PER UNA SFORBICIATA ALLE CHIOME - GLI ADDETTI AI LIVORI SOSTENGONO CHE LA ISOARDI ABBIA MOLLATO IL SUO EX PARRUCCHIERE, FEDERICO FASHION STYLE, PER L’INTERVISTA A “VANITY FAIR” IN CUI DICEVA…

Gabriella Sassone per “Il Tempo”

elisa isoardi e michel

Un new look e un nuovo blasonato hair stylist cui affidarsi. Elisa Isoardi ha iniziato così il nuovo anno e la ripresa tv della “Prova del Cuoco”. Rientrata a Roma dopo le feste è corsa da Michel, nel suo spettacolare salone- bazar in via Sistina per una sforbiciata alle chiome. Ha subito postato l’operazione taglio su Instagram scrivendo: “Si ricomincia da te, Michel”. La bella Elisa era solita farsi i capelli da Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, in via Vittoria, dove era seguita da scie di paparazzi scatenati.

Non è dato sapere cosa sia successo tra lei e l’estroso hair stylist 29enne sposato con una figlia, amato anche da Valeria Marini e Alba Parietti. Federico non ha fatto un plissè. Anzi, ha brindato con un festone al “Me Geisha” di Alberto Salerno al debutto in tv del docu-reality di cui è protagonista: “Il Salone delle Meraviglie”, in onda ogni martedì su Real Time, registrato nel suo salone di Anzio. A festeggiarlo, Aida Yespica super sexy, Carmen Di Pietro, Micol Olivieri, Jill Cooper, Giulia Latini, Monica Achilli e Sonia Gioia, oltre al suo manager Andrea Di Carlo. Federico si divide tra i suoi 4 negozi romani e quello milanese di Corso Como.

Federico Fashion Style - al secolo Federico Lauri

DAGONOTA:

Le malelingue sempre ben informate dicono che Elisa Isoardi si sia alterata e abbia deciso di dare un taglio non ai capelli ma direttamente al parrucchiere Federico Fashion Style, dopo l'intervista da lui rilasciata a La Verità lo scorso 15 dicembre per lanciare il reality di cui è protagonista "Il Salone delle Meraviglie". Lì, rispose a domanda che secondo lui la Isoardi era ancora la compagna di Matteo Salvini. Tanto sarà bastato per rompere la loro amicizia e il loro rapporto di fiducia tanto da spingerla a provare un nuovo hair stylist, il mitico Michael che già conosceva?

Federico Fashion Style - al secolo Federico Lauri - con Aida Yespica