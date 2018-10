DIARIO DI UNA COLF DESNUDA – ANNA HA 24 ANNI E FA LE PULIZIE NUDA IN CASA DI CLIENTI DISPOSTI A PAGARE 50 EURO PER UN’ORA DEI SUOI SERVIZI: ‘PASSO L’ASPIRAPOLVERE E PULISCO MENTRE MI GUARDANO, NON POSSONO TOCCARMI MA POSSONO ESSERE NUDI’ – ‘NORMALMENTE I MIEI DATORI DI LAVORO SONO PROFESSIONISTI SINGLE TRA I 20 E I 50 ANNI’ – LE RIGIDE REGOLE SE SI VUOLE ASSOLDARE UNA COLF HOT

Anna ha 24 anni, lavora in un ufficio, ma negli ultimi tre mesi ha deciso di arrotondare lo stipendio diventando una colf. Ma non è una delle tante collaboratrici domestiche, visto che per la cifra che le viene elargita le viene chiesto di svolgere le pulizie completamente nuda.

Anna fa parte dell’agenzia Naturist Cleaners, che fornisce colf nude per 50 euro l’ora (26 euro se sono vestite) a clienti che amano vedere una donna che fa le pulizie in giro per casa completamente svestita. «Mi sono sempre sentita a mio agio - ha raccontato Anna - Amo stare nuda nel privato, anche se non ho mai abbracciato il naturismo e non ho mai frequentato una spiaggia per nudisti.

La mia unica preoccupazione erano i clienti, ma in breve tempo ho capito che chi richiede questo servizio è normalmente un single professionista tra i 20 e i 50 anni che sa bene quali sono le regole. Io vado nelle loro case, mi spoglio e pulisco le stanze: normalmente mi viene chiesto di spolverare e passare l’aspirapolvere, ma gli appartamenti sono in generale già molto puliti».

Una volta entrata in casa, Anna ha l’obbligo di chiedere al cliente se ci sono altre persone nell'abitazione (chi richiede il servizio deve essere solo) e deve comunicare all’agenzia l’orario di ingresso, di uscita e come sta andando l’incontro. «La maggior parte delle persone ama parlare mentre io faccio le faccende domestiche - ha concluso Anna - Non si tratta di un servizio sessuale e consiglierei alle persone di affidarsi ad agenzie come la mia se vogliono intraprendere questa carriera».

Ecco una serie di risposte date dall’agenzia ai clienti che vogliono richiedere questi servizi.

Altre persone possono essere nella proprietà durante il servizio di pulizia nuda?

No, vietiamo severamente la presenza di ospiti oltre all'occupante dei locali quando è presente l'addetto alle pulizie.

Fornite altri servizi oltre all'aiuto domestico?

No, forniamo solo un servizio di pulizia per nudisti e un servizio di pulizia domestica completamente vestiti, compresa la stiratura.

Posso toccare la vostra fornitrice di servizi di pulizia?

No, è contro la nostra politica. Non si possono assolutamente toccare le nostre colf. Prendiamo molto sul serio la sicurezza delle nostre addette alle pulizie ed è la nostra priorità numero uno.

Cosa succede se sono un po' troppo eccitato?

Le nostre addette alle pulizie sono molto professionali. Non si arrabbieranno e capiranno la tua reazione al corpo di una donna nuda. Tuttavia, dovresti rispettare il loro spazio personale. Noi non forniamo servizi sessuali e i nostri servizi di pulizia non devono essere trattati come un'esperienza sessuale.

Posso scattare foto e video delle vostre addette alle pulizie?

No, non puoi assolutamente registrare video o scattare foto delle nostre addette alle pulizie. Questo è strettamente contro le nostre politiche di riservatezza. Puoi semplicemente guardare mentre fanno il loro lavoro.

