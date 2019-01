DIES IRA – BOMBA DI FRONTE AL TRIBUNALE DI LONDONDERRY IN IRLANDA DEL NORD: LA MINACCIA DEI DISSIDENTI REPUBBLICANI DELLA NUOVA IRA AVVELENA LA BREXIT: NESSUNO E’ RIMASTO FERITO MA LA BOMBA ERA FATTA PER UCCIDERE- DUE ARRESTI

Erica Orsini per "il Giornale"

La minaccia dell' Ira avvelena la Brexit. Proprio mentre avevano luogo i colloqui tra Theresa May e i leader di tutti i partiti, i dissidenti repubblicani della Nuova Ira facevano esplodere una bomba di fronte al tribunale di Londonderry. L' esplosione ha avuto luogo sabato, alle 20.15, in Bishop Street, una mezz' ora dopo che la polizia aveva ricevuto una chiamata di avvertimento, come facevano di solito anche i terroristi della vecchia organizzazione. Gli agenti si trovavano già sul posto quando è avvenuta la deflagrazione e avevano appena iniziato a evacuare gli edifici vicini, compreso un albergo pieno di ospiti.

Nessuno è rimasto ferito, ma la bomba era fatta per uccidere.

L' ordigno si trovava in un van utilizzato per la consegna di pizze a domicilio che era stato dirottato a Derry poco tempo prima dell' attentato. La macchina è saltata in aria con un enorme fragore e un testimone ha raccontato alla Bbc che i resti del veicolo che bruciava in mezzo alla strada sono rimasti visibili per parecchio tempo. Greg McLaughlin, che vive nelle vicinanze, ha detto che le sue finestre hanno tremato violentemente nel momento dell' esplosione. «Ho sentito un rumore fortissimo ha dichiarato e ho capito immediatamente che si trattava di una bomba e che era abbastanza vicina a dove abito.

Potevo vedere una palla di fuoco nella strada e mi è sembrata subito una cosa piuttosto grave, a Derry non se ne sentiva una così da parecchio tempo».

La polizia ha arrestato due uomini di vent' anni sospettati di essere i responsabili dell' attentato e di appartenere al gruppo della Nuova Ira. L' organizzazione è nata nel 2012 e riunisce i dissidenti contrari al processo di pace. È ritenuta responsabile di numerosi altri attacchi tra i quali anche l' uccisione degli agenti carcerari David Black e Adrian Ismay.

L' ordigno era piuttosto rozzo e secondo gli esperti non ha funzionato come gli attentatori avrebbero voluto, ma era comunque in grado di uccidere parecchie persone. Soltanto la pronta risposta della polizia e dei cittadini ha evitato il peggio. La macchina è stata trovata pochi minuti dopo la telefonata di avvertimento e gli agenti sono riusciti a evacuare tutti appena in tempo. Residenti, centinaia di ospiti dell' albergo vicino e molti ragazzini che si trovavano nel club della chiesa accanto al tribunale sono stati portati in salvo, ma avrebbe potuto consumarsi una strage. Colin Neill, amministratore esecutivo di Hospitality Ulster, ha detto che l' esplosione ha causato molti disagi in una delle aree centrali della città.

«Si tratta di un' azione che va duramente condannata ha dichiarato ai giornalisti soprattutto perché portata a termine il sabato sera, quando molta gente si trova nelle strade cittadine. Oltre al pericolo corso, il danno per il settore locale dell' ospitalità e l' impatto che questo avrà sul turismo e sull' economia non portano benefici a nessuno». Immediate anche le reazioni dei rappresentanti politici che hanno condannato all' unisono l' attentato. «Non c' è posto né giustificazione possibile per un simile atto di terrorismo ha affermato il vice primo ministro nord irlandese Simon Coveney che tenta di riportare il nostro Paese ai tempi della violenza e del conflitto». Tempi che nessuno vuole rivivere, ma che sembrano di nuovo pericolosamente vicini, se l' accordo sulla Brexit non troverà una soluzione realistica al problema del confine irlandese.