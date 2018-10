DIMMI COME LO FAI E TI DIRO’ DI DOVE SEI – ANCHE IL SESSO RACCONTA DI UN’ITALIA SPACCATA IN DUE: AL NORD GLI UOMINI SONO PIU’ FANTASIOSI, AL CENTRO-SUD PIU’ IMPETUOSI – IN LOMBARDIA, PIU’ CHE ALTROVE, AMANO TRASGREDIRE, IN LAZIO E CAMPANIA IL RECORD DI…

Da www.ilmessaggero.it

Dimmi come lo fai e ti dirò di dove sei. La geografia del sesso emersa da un sondaggio realizzato da SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner, dimostra che le abitudini sessuali degli italiani cambiano da regione a regione: ecco il ranking di quelle dove gli uomini sono più intraprendenti.

La maggior parte degli uomini italiani ama prendere l'iniziativa, ma su questo fronte l'Italia è spaccata in due: gli uomini sono più fantasiosi al Nord e più impetuosi al Centro-Sud. La geografia del sesso emersa da un sondaggio realizzato da SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner, dimostra che le abitudini sessuali degli italiani stanno cambiando.

Quali sono le regioni con gli uomini con la maggiore propensione a conquistare una donna? Lazio e Campania guidano a pari merito la classifica di con il 68% degli uomini maggiormente intraprendenti, seguiti a breve distanza da Sicilia (65%), anch'essa sul podio, e poi da Emilia Romagna (59%), Toscana (57%), Piemonte(52%)

e Lombardia (48%).

In quest'ultima regione, inoltre, gli uomini sono più fantasiosi. «In Lombardia, più che in altre regioni, gli uomini amano trasgredire» commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, portale quest'ultimo dedicato ai viaggi per single.

Per conquistare una donna, invece, i campani -ed in particolare i napoletani- non badano a spese. In questo hanno qualcosa in comune con i lombardi -ed in particolare con i milanesi- ma in Lombardia i single -seppure più fantasiosi- sono meno attivi e meno propositivi.In queste sette regioni che guidano la classifica di SpeedDate.it, la tendenza degli uomini è quella di volere essere dei latin lover alla moda, sempre attenti anche alla forma fisica, con tanto desiderio di uscire e divertirsi. «In questi contesti geografici quando escono per un appuntamento, per fare colpo, gli uomini non badano a spese» conclude Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it.