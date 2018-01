19 gen 2018 13:31

IL DINOSAURO PIÙ BELLO DEL MONDO - SCOPERTO IN CINA IL FOSSILE DI UN PREDATORE VISSUTO 161 MILIONI DI ANNI FA. I RICERCATORI L’HANNO NOMINATO CAIHONG CHE IN MANDARINO SIGNIFICA ARCOBALENO – PER VIA DELLE PIUME IRIDESCENTI, SIMILI A QUELLE DEI COLIBRÌ, CHE CARATTERIZZAVANO LA TESTA, IL COLLO E IL PETTO