Per i golosi il sogno di una vita, per i soccorsi meno. A Westönnen, a pochi chilometri da Dortmund in Germania, un serbatoio pieno di cioccolata è esploso creando parecchi problemi alla viabilità della zona. A causa di un difetto tecnico, infatti, il macchinario della DreiMeister ha riversato tonnellate del dolce liquido sulla via accanto all'industria. Grazie al pronto intervento dei pompieri, la strada è stata liberata prima che il cioccolato si solidificasse: «Se fosse accaduto qualche giorno più tardi, sarebbe stato un disastro per la nostra azienda - ha detto Markus Luckey al Soester Anzeiger - per fortuna sono intervenuti 25 vigili del fuoco».

