I MIGLIORI MASTROIANNI DELLA NOSTRA VITA - STEFANO ACCORSI HA PRESENTATO “UNA GIORNATA PARTICOLARE” ALL'ARA PACIS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEDICATA ALLA LEGGENDA DEL CINEMA ITALIANO: ECCO CHI C'ERA - I DUE ATTORI HANNO IN COMUNE LA FRANCIA. ENTRAMBI, INFATTI, HANNO VISSUTO PER UN PERIODO DELLA LORO VITA A PARIGI, DOVE HANNO TROVATO L'AMORE… - VIDEO