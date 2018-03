16 mar 2018 19:00

DOVE C'E' GABBANA, C'E' BANANA - LO STILISTA IN LOVE PER L’EX PARRUCCHIERE CASERTANO, LUCA SANTONASTASO - IL RAGAZZO, APPASSIONATO DI FITNESS E FISICO SCOLPITO, E’ DIVENTATO ISTRUTTORE DI 'FUNZIONALE', MOLTO IN VOGA NELLE PALESTRE, E SI E' TRASFERITO A MILANO PER STARE ACCANTO AL SUO NUOVO "SUGAR DADDY"