4 ott 2018 17:04

ECCO A CHE SERVE IL SEGGIOLINO IN AUTO! – DUE GENITORI DICHIARATI COLPEVOLI DAL TRIBUNALE DI COMO PER NON AVER LEGATO LA FIGLIA IN MACCHINA: LA PICCOLA AURORA AVEVA 16 MESI ED È MORTA IN UN INCIDENTE STRADALE – PER LORO LA STESSA PENA DELL’UOMO CHE LI HA INVESTITI UBRIACO