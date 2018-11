DESIREE MARIOTTINI

Sergio Rame per il Giornale

Si chiude il cerchio sulle belve che hanno drogato, stuprato e infine ammazzato Desirée Mariottini.

Ieri pomeriggio il personale della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo ha fermato Marco Mancini, il 36enne romano che vende "cocaina, eroina e psicofarmaci con effetti psicotropi contenenti quetiapina" ai drogati e agli sbandati che frequentano lo stabile abbandonato di via Dei Lucani 22. Tra i suoi clienti c'era appunto anche la sedicenne barbaramente uccisa la notte tra il 18 e il 19 ottobre.

Dopo l'arresto dei senegalesi senegalesi Brian Minteh e Mamadou Gara, del nigeriano Alinno Chima e del ghanese Yusif Galia, il gip Maria Paola Tomaselli si era subito fatta un'idea ben precisa di come sia morta la 16enne di Cisterna di Latina. Il mix di droga e pasticche che l'hanno stroncata le sarebbe stato dato da un italiano, un certo Marco che spacciava nel rudere disabitato del quartiere San Lorenzo.

DESIREE MARIOTTINI E LA MADRE

Era ormai da settimane che gli inquirenti erano sulle sue tracce. Alla fine le forze dell'ordine hanno rintracciato Mancini dalla fermata della metropolitana linea C Pigneto. Durante la perquisizione, addosso al pusher romano sono state trovate ben dodici dosi di cocaina e psicofarmaci di vario genere per i quali è stato immediatamente segnalato alle autorità giudiziarie per "detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope".

OMICIDIO DESIREE

Da www.corriere.it

Dopo settimane di ricerche si è stretto il cerchio attorno allo spacciatore di via dei Lucani a Roma ed è italiano. Si tratta di Marco M., nato nella Capitale di 36 anni, che secondo gli investigatori ha fornito stupefacenti a Desirée Mariottini e ai sui killer. È stato fermato in relazione allo stupro e all’omicidio della sedicenne.

Le indagini

DESIREE MARIOTTINI

L’uomo, sabato pomeriggio, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo vicino alla fermata «Pigneto» della linea metropolitana C ed è stato sottoposto a perquisizione.

Gli agenti gli hanno sequestrato 12 dosi di cocaina e e psicofarmaci di vario genere, motivo per cui Marco M. è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e portato in Questura dove è stato interrogato.

Il trentenne è accusato di aver messo in atto, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, la detenzione e la cessione illecita di sostanze stupefacenti, quali cocaina, eroina e psicofarmaci, questi ultimi capaci di indurre effetti psicotropi e anche contenenti «quetiapina» e secondo le indagini gli stupefacenti venivano venduti a persone che frequentavano i locali di via Dei Lucani 22 ed anche, per l’appunto a Desirée.

DESIREE MARIOTTINI

Lo scenario

Sempre secondo gli investigatori, il trentenne, frequentava da poco la piazza di San Lorenzo e nel dettaglio l’edificio di via dei Lucani, il quadro, da alcune testimonianze che avrebbero descritto anche una rissa con altri spacciatori, che lo avrebbe coinvolto pochi giorni prima dell’aggressione letale alla sedicenne di Cisterna di Latina.

funerali desiree mariottini 1 funerali desiree il padre

desiree mariottini 2 desiree mariottini 1 OMICIDIO DI DESIREE MARIOTTINI - MAMADOU GARA UNO DEI SENEGALESI ARRESTATI salvini depone una rosa per desiree, la 16enne morta a san lorenzo 6 OMICIDIO DI DESIREE MARIOTTINI - MAMADOU GARA UNO DEI SENEGALESI ARRESTATI salvini depone una rosa per desiree, la 16enne morta a san lorenzo 7 OMICIDIO DI DESIREE MARIOTTINI - BRIAN MINTEH UNO DEI SENEGALESI ARRESTATI OMICIDIO DI DESIREE MARIOTTINI - BRIAN MINTEH UNO DEI SENEGALESI ARRESTATI DESIREE MARIOTTINI OMICIDIO DI DESIREE MARIOTTINI - BRIAN MINTEH UNO DEI SENEGALESI ARRESTATI CHIMA ALINNO desiree