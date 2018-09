ECCO CHI È IL QUARTO ROMENO DELLA BANDA DI LANCIANO – ARRESTATO MENTRE VENDEVA UN OROLOGIO, FORSE PARTE DELLA REFURTIVA: ALEXANDER BOGADAN COLTENAU HA 26 ANNI ED È L’UNICO NON INCENSURATO DEI QUATTRO CHE HANNO MUTILATO NIVA BAZZAN – I PRIMI TRE ARRESTATI VIVEVANO DA UN ANNO A LANCIANO, AVEVANO UN LAVORO STABILE ED ERANO "INTEGRATI" (FIGURATI SE NON LO ERANO...)

Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

alexander bogadan coltenau

È stato preso vicino allo stadio di Casal di Principe (Caserta), mentre vendeva un orologio, forse parte della refurtiva dell' ultimo colpo. Gli uomini dello Sco della polizia ne avevano già tracciato gli spostamenti in zona e quando hanno ricevuto la segnalazione di un informatore sulla sua effettiva presenza hanno allertato il commissariato di zona. Dopo una breve fuga a piedi anche il quarto uomo della banda che ha rapinato e pestato selvaggiamente i coniugi Martelli a Lanciano è stato posto in stato di fermo.

Il 69enne chirurgo in pensione dimesso ieri dall' ospedale lo ha riconosciuto in foto, fornendo l' ultima conferma agli investigatori. Si tratta di Alexander Bogadan Coltenau, 26 anni, alle spalle già una vecchia rapina nel frusinate (da cui la foto segnaletica).

alexander bogadan coltenau 2

È l' unico non incensurato e non è imparentato con gli altri tre. Viene descritto come semplice complice e non capo della banda come si era inizialmente pensato. Esclusa anche la presenza di una donna.

alexander bogadan coltenau 1

In attesa della convalida del fermo da parte del giudice, resta l' impressione di trovarsi di fronte a una banda «anomala». I primi tre arrestati, Costantin Aurel Turlica, 22 anni, il fratello Ion Cosmi, 20 anni, e il cugino Aurel Rusel, 25, da un anno vivono a Lanciano, con un lavoro stabile come muratori o giardinieri, e parlano un perfetto italiano.

carlo martelli in ospedale 4

Integrati a tutti gli effetti e lontani dal profilo tipico dei predatori di ville. Le fotografie sui social li ritraggono al bar o in spiaggia come dei comuni ventenni. Sono accusati di sequestro di persona, lesioni gravissime, rapina pluriaggravata.

la banda che ha assaltato la villa di lanciano

Anche all' indomani dell' ultimo colpo sono stati visti sotto il covo-abitazione di corso Roma, in pieno centro, senza che questo destasse sospetti. Quello che i tre non sapevano è che nel bar lì vicino gli agenti della mobile di Chieti ne tenevano sotto controllo gli spostamenti e indagavano su quella Golf nera che il gps collocava nella zona della rapina.

carlo martelli e niva bazzan

Non abbastanza però per procedere al fermo senza il rischio che i sospettati tornassero in libertà per mancanza di prove. Così, quando poi l' auto è finita fuori strada due sere fa, una pattuglia in borghese del gruppo radio mobile l' ha raggiunta fingendo di prestare soccorso e ha condotto i tre in commissariato per accertamenti. A bordo c' erano le valigie e due di loro erano nascosti a bordo strada.

RAPINA A LANCIANO - NIVA BAZZAN

«Un lavoro svolto in soli quattro giorni, grazie alla collaborazione tra polizia e carabinieri» sottolinea il procuratore Mirvana Di Serio. Il colonnello Florimondo Forleo, comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, e il questore Ruggiero Borzacchiello ribadiscono che il controllo del territorio è sempre alto.

L' indagine è una felice sintesi di vecchi metodi e nuove tecnologie usate dagli esperti del cosiddetto «moving team» dello Sco di Roma. La tecnologia è stata fondamentale anche per individuare il quarto uomo.

carlo martelli in ospedale 2

Una delle telecamere di sicurezza di Lanciano ha infatti ripreso parte del viso e mento dell' uomo: quelle immagini sono state inserite nel Sari - Sistema automatico riconoscimento immagini - che ha fornito un riscontro e confermato l' identità del romeno, che andava in giro con un documento falso.

