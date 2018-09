ECCO CHI SONO I TRE ROMENI CHE HANNO ASSALTATO LA VILLA DI LANCIANO – COSTANTIN AUREL TURLICA, IL FRATELLO ION E IL CUGINO AUREL RUSET HANNO RISCHIATO IL LINCIAGGIO: SONO LORO I MEMBRI DELLA BANDA CHE HA MUTILATO NIVA BAZZAN E MASSACRATO DI BOTTE CARLO MARTELLI – FACEVANO I MURATORI E I GIARDINIERI DI GIORNO E I RAPINATORI DI NOTTE. CACCIA AL COMPLICE, MA IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA: "NON È UN PUGLIESE" – VIDEO

Hanno un volto i tre rapinatori che hanno messo a segno la brutale aggressione domenica scorsa a Lanciano, in Abruzzo, nella villa del chirurgo Carlo Martelli, in cui alla moglie, Niva Bazzan, è stato tagliato il lobo di un orecchio. In manette sono finiti tre romeni, due fratelli Costantin Aurel Turlica, 22 anni e Ion Cosmin Turlica, 20, e il loro cugino Aurel Ruset, 25 anni. I tre stavano per scappare con l’auto usata per l’assalto alla villa dei due coniugi:«Avevano ripulito la loro abitazione e si allontanavano con i loro effetti personali. Sussistono gravi indizi di colpevolezza» ha detto il procuratore di Lanciano Mirvana Di Serio a commento della rapina subita in casa domenica scorsa dai coniugi Martelli. Le ricerche sono incentrate per l’individuazione del quarto bandito, presunto capo della banda, l’uomo che avrebbe mutilato un orecchio alla moglie del chirurgo Matelli.

La Golf nera

Da un anno erano residenti nel covo di corso Roma. Facevano i muratori e i giardinieri, parlano un perfetto italiano e insospettabilmente rapinavano ville nelle sere più buie. Il profilo dei tre romeni fermati per la selvaggia irruzione in casa dei coniugi Martelli ha sorpreso anche gli inquirenti, che dopo averli “agganciati” grazie alla loro golf nera vista sul luogo del colpo li ha continuamente monitorati in questi giorni fino al fermo di mercoledì all’alba.

L’accelerata

Un’operazione complessa che ha avuto una necessaria “accelerata” quando tre di loro sono finiti fuori strada. La pattuglia del radiomobile in borghese inviata sul posto li ha trovati nascosti a bordo strada con le valigie a bordo. Erano in fuga ma la corsa contro il tempo è diventata quella di polizia e carabinieri per fissare gli elementi necessari a sostenere il fermo che ora andrà convalidato dal gip.

Si cerca un altro rumeno di 26 anni

Nella conferma stampa congiunta con il capo della procura frentana, Mirvana Di Serio, il comandante provinciale dell’Arma Florimondo Forleo, il questore Ruggiero Borzacchiello, Alfredo Fabbrocino dello Sco di Roma e il commissariato locale hanno chiarito anche alcuni passaggi finora non chiari. Non c’è un italiano nella banda: il complice che ancora si cerca è un altro romeno di 26 anni. Escluso anche il coinvolgimento di una donna.

I coniugi ancora in ospedale

Intanto Niva Bazzan, ex infermiera, martedì è stata sottoposta a una coronarografia perché si pensava che potesse aver avuto un principio di infarto durante la rapina; l’esame, ha dato esito negativo e presto sarà dimessa. Il marito, invece, dovrebbe restare ricoverato in ospedale ancora qualche giorno. Alla notizia degli arresti, il chirurgo aggredito, ha commentato: «Ora sono più sereno, voglio tornare al più presto alla normalità».

2 – LANCIANO, UNO DEI TRE ROMENI ARRESTATI HA RISCHIATO IL LINCIAGGIO

Ha rischiato il linciaggio da parte della folla inferocita uno dei tre arrestati romeni atteso per ore a Lanciano (Chieti) nella palazzina dove ieri è stato fermato dalla polizia su corso Roma in centro a Lanciano e da dove è stato condotto dagli agenti in commissariato.

Urla e pugni contro la vettura che lo accompagnava in commissariato con il volto coperto da un cappuccio grigio. Lunga l'attività investigativa da parte degli inquirenti che avrebbero riscontrato particolari che ricondurrebbero alla rapina.

La banda di romeni che avrebbe rapinato nella loro villa la famiglia Martelli domenica notte sarà portata in carcere a Lanciano. Sotto la palazzina in corso Roma gli uomini della scientifica hanno svolto l'attività investigativa e ora si cerca il capo della banda: un italiano che sarebbe riuscito a scappare insieme con una donna anche lei romena che avrebbe preso in affitto l'appartamento, un sottotetto di pochi metri quadrati.

3 - IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA ALFREDO FABBROCINI: "IL QUARTO UOMO DELLA RAPINA A LANCIANO NON È PUGLIESE"

"Il quarto uomo è romeno? Mai detto che é romeno, ma certamente non è pugliese, per di più i tre fermati ieri parlano benissimo l'italiano".

Erano state le vittime delle altre rapine a indicare come capo della banda che ha terrorizzato il Lancianese un uomo che parlava con l'accento pugliese ma Alfredo Fabbrocini, primo dirigente dello Sco della Polizia durante la conferenza stampa a Lanciano ha, di fatto, sconfessato i testimoni, smontando la pista dell'italiano. Ha anche spiegato che nell'inchiesta non c'è una donna.

