SE NON VOLETE IL BRACCIALETTO DI AMAZON, C’È LA MACCHINA PER IL FRAPPUCCINO DI STARBUCKS! - LA MULTINAZIONALE ASSUME 300 PERSONE PER LE PRIME APERTURE IN ITALIA: A SETTEMBRE INAUGURA A MILANO LO STARBUCKS PIÙ GRANDE D’EUROPA, A PIAZZA CORDUSIO. ECCO IL LINK PER INVIARE LE CANDIDATURE