ECCO I PICCIONI PIU' ATTESI: LA PRIMA FOTO DI MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI INSIEME

“UN’ALLEANZA PD-M5S PER ARGINARE IL SALVINISMO” - CACCIARI: “I 5STELLE DEVONO SEMPLICEMENTE CAPIRE CHE DEVONO ROMPERE L’ALLEANZA CON LA LEGA E ALLEARSI CON IL PD: NON SI PUÒ RIMANERE IMPOTENTI DI FRONTE ALL’AFFERMAZIONE DI UNA DESTRA CATTIVA E PERICOLOSA - NON MI STUPIREI AFFATTO SE DOVESSIMO A BREVE AFFRONTARE PERICOLI SULLA TENUTA DEMOCRATICA DELL'EUROPA” - “ZINGARETTI PUÒ COSTITUIRE L’INIZIO MA NON CERTO LA SOLUZIONE''