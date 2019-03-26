ECCO I PICCIONI PIU' ATTESI: LA PRIMA FOTO DI MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI INSIEME

MATANO OLE'! – DELBECCHI: “I CINQUESTELLE LO AVEVANO CANDIDATO ALLA DIREZIONE DEL TG1 (IL MOVIMENTO È PIENO DI IDEALI, MA ANCHE DI MISTERI). MA A LUI PIACE CONDURRE. MAI VISTO UN UOMO PIÙ ENTUSIASTA DI DARSI AL VARIETÀ. IN TEORIA CI SONO DA COMMENTARE DELLE "FOTO DELLA SETTIMANA", MA È UN PRETESTO. PIÙ CHE UN TALK, ''FOTOSHOW'' È UN SELFIE DI 60 MINUTI" - VIDEO STRACULT
“UN’ALLEANZA PD-M5S PER ARGINARE IL SALVINISMO” - CACCIARI: “I 5STELLE DEVONO SEMPLICEMENTE CAPIRE CHE DEVONO ROMPERE L’ALLEANZA CON LA LEGA E ALLEARSI CON IL PD: NON SI PUÒ RIMANERE IMPOTENTI DI FRONTE ALL’AFFERMAZIONE DI UNA DESTRA CATTIVA E PERICOLOSA - NON MI STUPIREI AFFATTO SE DOVESSIMO A BREVE AFFRONTARE PERICOLI SULLA TENUTA DEMOCRATICA DELL'EUROPA” - “ZINGARETTI PUÒ COSTITUIRE L’INIZIO MA NON CERTO LA SOLUZIONE''
TENSIONI NELLA PRIMA LINEA MANAGERIALE DI UNICREDIT - IL RESPONSABILE CORPORATE PER L’ITALIA DELLA BANCA, GIOVANNI RONCA, SAREBBE IN USCITA PER CONTRASTI CON JEAN PIERRE MUSTIER - IL MESE SCORSO L’AMMINISTRATORE DELEGATO FRANCESE HA RINNOVATO LA PRIMISSIMA LINEA IGNORANDO I DUE RESPONSABILI DELL'ITALIA
ER FRECCIAROSSA ANAGNINA-BATTISTINI! POTREBBERO SERVIRE ADDIRITTURA TRE MESI PER RIAPRIRE LE FERMATE DEL CENTRO STORICO DELLA METRO A: GLI INGEGNERI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI SI SONO DIMESSI TUTTI. E LA REVOCA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE TANTO SBANDIERATA DALLA RAGGI PER USCIRE DALL'ANGOLO RISCHIA DI ALLUNGARE ANCORA DI PIU' I TEMPI...
IN EQUILIBRIO SULLA MORTE - SI CAUSA UN ICTUS FACENDO YOGA: LA 40ENNE REBECCA LEIGH SI È STRAPPATA UN'ARTERIA PER TENTARE UNA POSIZIONE PARTICOLARMENTE ARDITA. È SOPRAVVISSUTA MA ANCORA CONSEGUENZE PESANTI DA QUELL'EPISODIO: ''HO TENUTO LA POSIZIONE PER CINQUE MINUTI E HA COMINCIATO A FARMI MALE LA TESTA. POI…''
CAFONALINO – GIORNALISTI ROMANI A RACCOLTA ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO NOIR DI GIUSEPPE DI PIAZZA (“IL MOVENTE DELLA VITTIMA”) – L’ATTRICE GRETA SCARANO LEGGE ALCUNI ESTRATTI DEL LIBRO DI FRONTE A ENRICO VANZINA, FULVIO ABBATE, MARISELA FEDERICI – SUL PALCO GAETANO SAVATTERI E UN ARZILLISSIMO PAOLO MIELI (SARÀ L’EFFETTO DELLE FOTO DI GIULIA SARTI?)
A SPASSO CON SATURNO – QUANDO IL DIO ROMANO DELL’ETA’ DELL’ORO SCAGLIÒ UN FULMINE SULLA TERRA CHE COLPI' LA MAREMMA TOSCANA FACENDO COSÌ ZAMPILLARE DAL CRATERE DI UN VULCANO DELL’ACQUA TIEPIDA E SULFUREA, NON POTEVA CERTO IMMAGINARE DI AVER DATO VITA AI PIACERI DELLE TERME DI SATURNIA…
MOLTO GRASSO, POCO SESSO - L’EROTISMO E LA SEDUZIONE TRA LE LENZUOLA SEMBRANO ESSERE INCOMPATIBILI CON L’OBESITÀ: PAROLA DEI MEDICI CHE RISCONTRANO COME NON STARE BENE CON IL PROPRIO CORPO FA CROLLARE ANCHE LA LIBIDO - UN FISICO APPESANTITO DAI CHILI DI TROPPO DIVENTA IL TEATRO DELL’IMBARAZZO PIÙ CHE DELLA SEDUZIONE, MA LE SOLUZIONI CI SONO…