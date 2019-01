ECCO IL VIDEO DELLA BOMBA PIAZZATA DAVANTI ALLA PIZZERIA SORBILLO A NAPOLI - SI VEDE UN UOMO AVVICINARSI ALL’INGRESSO DEL LOCALE, CHINARSI PER DEPOSITARE L’ORDIGNO E POI FUGGIRE PRIMA DELL’ESPLOSIONE - VIDEO

Giuseppe Crimaldi per www.ilmessaggero.it

Di certezze, al momento, ce n’è una sola, ed è quella plasticamente rappresentata dalle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza all’altezza del civico 32 di via Tribunali. Sulle insegne della pizzeria Sorbillo due telecamere registrano il frenetico saliscendi di uno scooter, sempre lo stesso; all’una e 12 minuti il centauro in tuta, bomber scuro e con il volto coperto da qualcosa che assomiglia a un passamontagna frena, scende dal mezzo e abbandona un involucro prima di risalire in sella per fuggire via.