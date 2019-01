LE FATICOSE VACANZE DEI RICH KIDS – PALAFITTE SUL MARE, SPIAGGE DORATE E HOTEL DA MILLE E UNA NOTTE – GLI ODIOSI RICCASTRI CONTINUANO A SFOGGIARE I SOLDI DI PAPARINO: E QUALE MIGLIORE PERIODO DELL’ANNO PER FAR ROSICARE TUTTI COLORO CHE NON SI SONO MOSSI DALLA CITTÀ E HANNO LE CHIAPPE AL FREDDO?

DAGONEWS

rich kids 6

Dopo i regali di Natale arrivano le vacanze. Non hanno fatto nemmeno in tempo a spacchettare l’ultima borsa di lusso regalata da paparino che già erano in volo verso una meta esotica. È la dura vita dei rich kids che continuano a far rosicare milioni di utenti sui social con le loro foto dorate.

rich kids 9

Quale miglior periodo dell’anno per abbandonare il freddo e volare (in jet privato, ovviamente) in qualche meta esotica? Ed ecco le ragazze a sfoggiare fondoschiena scolpiti da ore di massaggi che giocano in acqua con dei maiali, il tutto condito da mare cristallino, cene in ristoranti di lusso e yacht sui quali godersi il dolce far niente.

rich kids 8 rich kids 4 rich kids 7 rich kids 2 rich kids 3 rich kids 16 rich kids 15 rich kids 14 rich kids 13 rich kids 12 rich kids 11 rich kids 1 rich kids 10 rich kids 5