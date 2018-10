FERMATI DUE SENEGALESI, ENTRAMBI IRREGOLARI IN ITALIA, PER L’OMICIDIO DI DESIREE

DESIREE: POLIZIA FERMA DUE PERSONE. ENTRAMBI SENEGALESI, IRREGOLARI IN ITALIA

(ANSA) - Due persone sono state fermate dalla squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo in relazione all'omicidio di Desiree, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana. Si tratta di due senegalesi, irregolari in Italia, Mamadou Gara di 26 anni e Brian Minteh di 43. Entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso con altre persone in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.

Ieri la polizia ha ascoltato in Questura, fino a tarda sera, alcuni testimoni che il giorno della morte di Desirée e nei giorni precedenti hanno frequentato lo stabile abbandonato di via dei Lucani, nel cuore di San Lorenzo, dove è stata trovata morta la 16enne. Le indagini si sono concentrate su sei persone in particolare, tra le quali anche i due senegalesi fermati oggi, che sono stati sentiti ieri dagli agenti della squadra mobile.

DESIREE: INDAGINI, DROGATA E ABUSATA DA NON COSCIENTE

(ANSA) - Desiree è stata drogata e poi abusata sessualmente quando era in uno stato di incoscienza. A confermarlo sono le indagini condotte dalla squadra mobile di Roma e dal commissariato San Lorenzo, che portato al fermo di due dei presunti responsabili della morte della 16enne. L'attività, svolta sotto il coordinamento della Procura, ha accertato che i fermati, insieme con altre persone, hanno somministrato stupefacenti alla minore il pomeriggio del 18 ottobre in modo da ridurla in stato di incoscienza e ne hanno abusato sessualmente, causando la morte avvenuta nella notte del 19 ottobre.

DESIRÈE: SALVINI DOPO I FERMI, 'I VERMI PAGHERANNO'

(ANSA) - "Due immigrati clandestini fermati stanotte per lo stupro e la morte di Desirée, altri due ricercati. Grazie alle Forze dell’Ordine, farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia”. Lo dichiara il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

DESIRÈE: CACCIA A COMPLICI, SI CERCANO ALTRI 2

(ANSA) - E' caccia ai complici dei due senegalesi fermati per lo stupro e l'omicidio di Desiree Mariottini. Gli investigatori della Squadra Mobile di Roma stanno cercando almeno altre due persone che sarebbero coinvolte nella morte della ragazza. Il branco è stato identificato dopo una serie di testimonianze e rilievi effettuati nello stabile dove è stato trovato il corpo.

DESIREE: NON COSCIENTE PER ORE, ABUSATA PIÙ VOLTE

(ANSA) - Desirèe sarebbe stata non cosciente per ore a causa di un mix micidiale di droghe e poi abusata più volte da più persone. E' questa l'ipotesi investigativa sulla 16enne trovata morta la notte del 19 ottobre. A quanto ricostruito, la 16enne avrebbe assunto droga già nel pomeriggio del 18 e avrebbe perso coscienza per poi morire nella notte. In quel lasso di tempo, mentre dallo stato di incoscienza si passava alla morte, si sarebbero consumati gli abusi.

