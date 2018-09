FERMATO IL QUINTO UOMO DELLA BANDA DI LANCIANO – ANCHE LUI È ROMENO, È UN AMICO DEI FRATELLI TURLICA ED È STATO ARRESTATO PER FAVOREGGIAMENTO – AVREBBE AIUTATO IL BASISTA NELLA RAPINA IN STILE “ARANCIA MECCANICA” IN CUI NIVA BAZZAN È STATA MUTILATA E IL MARITO CARLO MARTELLI MASSACRATO DI BOTTE – IL GIP HA CONVALIDATO IL FERMO DEI PRIMI TRE ARRESTATI

G. M. Col. per www.iltempo.it

Alexandru Bogdan Colteanu

Fermato un altro romeno, il quinto, catturato dai carabinieri dopo una caccia all'uomo ieri pomeriggio nelle campagne di Rizzacorno di Lanciano. E' un amico dei due fratelli Turlica e del loro cugino, ed è stato arrestato per favoreggiamento.

Il sospetto è che possa aver aiutato in qualche modo il basista della sanguinosa rapina nella villa dei coniugi Martelli domenica mattina dell'altra settimana. Magari, forse, secondo le prime informazioni, anche solo coprendone la fuga. Quindi c'è un'altra persona ancora in circolazione da trovare per il massacro nella villa di Carminiello di Lanciano.

la banda che ha assaltato la villa di lanciano

Durante la caccia all'uomo nelle campagne, ieri pomeriggio, con l'elicottero della polizia in sorvolo, i carabinieri hanno chiesto ai residenti di restare in casa durante le ricerche.

Intanto il gip del Tribunale di Lanciano, Massimo Canosa, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre giovani romeni accusati della violenta rapina di domenica scorsa ai danni dei coniugi Martelli.

ASSALTO IN UNA VILLA A LANCIANO - NIVA BAZZAN

Restano dunque dietro le sbarre i fratelli Costantin, 22 anni, e Ion Turlica, 20, e il loro cugino Aurel Ruset (25): sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi.

costantin aurel turlica ion cosmi turlica e aurel rusel 1

All’uscita del carcere l’avvocato dei tre giovani, Domenico Russo, ha rivelato che i tre nel corso dell’interrogatorio hanno ammesso le responsabilità della rapina alla villa dei coniugi Martelli specificando i ruoli e le responsabilità di ognuno e hanno indicato in altra persona il responsabile del taglio dell’orecchio della signora Niva Bazzan. Della banda faceva parte anche, Alexandru Bogdan Colteaunu di 26 anni che è stato arrestato due giorni fa a Caserta.

la villa di carlo martelli e niva bazzan 1 alexander bogadan coltenau 1 alexander bogadan coltenau 2 costantin aurel turlica ion cosmi turlica e aurel rusel RAPINA A LANCIANO - I ROMENI ARRESTATI alexander bogadan coltenau carlo martelli in ospedale 4 RAPINA A LANCIANO - NIVA BAZZAN RAPINA A LANCIANO - CARLO MARTELLI la villa di carlo martelli e niva bazzan 4 la villa di carlo martelli e niva bazzan 2 la villa di carlo martelli e niva bazzan 3 RAPINA A LANCIANO - I ROMENI ARRESTATI RAPINA A LANCIANO - I ROMENI ARRESTATI carlo martelli in ospedale 5 carlo martelli in ospedale 3 arancia meccanica a lanciano carlo martelli e niva bazzan carlo martelli in ospedale 1 carlo martelli in ospedale 2 la villa di carlo martelli e niva bazzan