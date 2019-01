FERMI TUTTI! CHARLOTTE CASIRAGHI È DI NUOVO SINGLE: LA 32ENNE, FIGLIA DI CAROLINA DI MONACO, SI SAREBBE SEPARATA DAL COMPAGNO PRODUTTORE, DIMITRI RASSAM, PADRE DEL SUO SECONDOGENITO BALTHAZAR, NATO LO SCORSO OTTOBRE - SECONDO 'HOLA' LA COPPIA, LEGATA DA MARZO 2017, SAREBBE SCOPPIATA PER DIVERGENZE SU…

Michela Bellisario per "www.iodonna.it"

charlotte casiraghi e dimitri rassam 9

Il 2019 non inizia nel miglior dei modi per Charlotte Casiraghi, 32 anni. La figlia della principessa Carolina di Monaco si sarebbe separata dal compagno produttore, Dimitri Rassam, 36, padre del suo secondogenito Balthazar, nato lo scorso ottobre.

Secondo Hola la coppia, legata da marzo 2017, sarebbe scoppiata per divergenze su modi e tempi delle nozze. Come è noto, i due avevano stabilito il matrimonio prima dell’estate 2018 a Pantelleria per poi rimandarlo a Natale e quindi a primavera 2019. I litigi, però, li avrebbero allontanati.

Voci di crisi

Per ora si tratta di puro gossip dato che non è stato diffuso nessun comunicato ufficiale dalla corte monegasca. A quanto pare, Charlotte Casiraghi – a differenza dei fratelli Andrea e Pierre – non riesce a trovare pace sul fronte sentimentale. Assomiglia un po’ alla madre Carolina che, prima di trovare il grande amore con Stefano Casiraghi negli anni 80, aveva inanellato diversi flirt.

charlotte casiraghi e dimitri rassam 8

Anche con il comico Gad Elmaleh, con il quale ha avuto il primo figlio Raphaël, nato il 17 dicembre 2013, la principessa sembrava vicina al grande passo. Ma la relazione si è poi conclusa nell’estate del 2015.

Nel marzo del 2018 ha quindi ufficializzato il suo fidanzamento con il produttore Dimitri Rassam dando il via ai preparativi per le nozze. Stando al magazine Voici sembra che i due siano entrati in crisi proprio durante la seconda gravidanza della principessa.

charlotte casiraghi e dimitri rassam 5

Il continuo temporeggiare avrebbe innescato una serie di incomprensioni sempre più acute. Secondo il magazine popolare Hola è difficile adesso che la fiamma tra Charlotte e Dimitri possa ravvivarsi.

Smentite di famiglia

La coppia avrebbero trascorso il Capodanno separata. Da tempo non circolano immagini insieme, a parte i primi scatti da genitori all’uscita dall’ospedale Princesse Grace di Monaco, dopo il parto.

charlotte casiraghi e dimitri rassam 3

L’assenza di Charlotte non è passata inosservata alla Festa Nazionale del Principato, lo scorso novembre. Con Dimitri sembrava l’amore giusto, stesse passioni e stesse affinità. Anche lui era rimasto orfano da bambino dopo la perdita del padre e anche lui ha una figlia da una precedente relazione.

charlotte casiraghi e dimitri rassam 2

Ad accomunarli anche l’amore per la storia e la filosofia. Avevani fatto il debutto ufficiale come coppia ai premi César nel 2017. Ad ogni modo mai dire mai. C’è una prima smentita da parte di Luisita Soldati Albanese, un’amica di famiglia vicina a Carolina di Monaco che fa parte del consiglio di amministrazione della fondazione Princesse Grace. Sul suo profilo Instagram ha smentito i rumors sulla separazione. La telenovela continua.

