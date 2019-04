FIGHT DA FAIDA TRA ULTRA’ ROMANISTI: VOLANO LE BASTONATE - DIETRO LA MAXI RISSA IN UN PUB DI CENTOCELLE CI SAREBBE UN REGOLAMENTO DI CONTI TRA DUE GRUPPI DI TIFOSI GIALLOROSSI: DA UNA PARTE I FEDAYN DALL'ALTRA IL GRUPPO ROMA – GLI ATTRITI SAREBBERO INIZIATI PRIMA DEL DERBY…

Da www.romatoday.it

fedayn ultrà romanisti

La maxi rissa in viale della Primavera fa discutere il quartiere di Centocelle e non solo. La Polizia, che indaga, non si sbilancia. Gli inquirenti procedono a bocche cucite ma sembrano avere una idea chiare su chi abbia partecipato allo scontro dove, secondo i riscontri di RomaToday, a partecipare sarebbero state due fazioni di ultras della Roma avvenuto nella serata di sabato 30 marzo, intorno alle 23 circa.

ultrà romanisti

I fatti, quelli confermati, parlano di uno scontro avvenuto fuori dall'Highlander Pub e non, come scritto in precedenza, all'interno. A picchiarsi due gruppi tra le 40 e le 50 persone, anche utilizzando spranghe, cinte e altri oggetti. Fatto, questo, confermato anche dalla titolare del locale che, in un messaggio giunto alla nostra redazione, precisa: "La rissa non è avvenuta nel locale, l'unico motivo per cui il locale è stato coinvolto è perché sono entrate delle persone da fuori a prendere alcune sedie per uscire subito dopo in strada dove la rissa è cominciata e dove si è svolta, il locale non è stato danneggiato ne sono stati rovesciati tavoli. Lo staff e i clienti sono assolutamente estranei a questa vicenda. In cinque anni di nostra gestione non è mai successo nulla del genere".

polizia 1

Nella zona di viale della Primavera, si sono così recate 10 volanti della Polizia di Stato. Nel luogo indicato, tuttavia, gli agenti non hanno ritrovato nessuno, così come negli ospedali non risulterebbero feriti a seguito della rissa. Nessuno, almeno secondo quanto riporta la Questura, che conferma la lite, è stato identificato.

Chi ha partecipato alla rissa di Centocelle? Su questo gli inquirenti stanno lavorando fin da subito. Una ipotesi, non esclusa, porta alla faida tra due fazioni di ultras della Roma: da una parte i Fedayn dall'altra il gruppo Roma. Se la pista venisse confermata dagli inquirenti questo sarebbe il secondo episodio simili in poco tempo.

Una faida inizia prima del derby, con la coreografia svelata, poi con alcuni disordini fuori da un bar di Casal Bertone accendono la vigilia di Lazio e Roma e con una scazzottata in Curva Sud. La Polizia è al lavoro, le indagini proseguono senza escludere nessuna pista.

fedayn