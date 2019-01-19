FLASH! - ANNA-LESSA CHIRICO, BADANTE VOLONTARIA A PARIGI: DOPO LA CENA DE' NOANTRI, WEEK-END NELLA VILLE LUMIERE AL FIANCO DI LUCA DI MONTEZEMOLO: LUI SI APPOGGIA A LEI PER ATTRAVERSARE I BOULEVARD...-
FLASH! - ANNA-LESSA CHIRICO, BADANTE VOLONTARIA A PARIGI: DOPO LA CENA DE' NOANTRI, WEEK-END NELLA VILLE LUMIERE AL FIANCO DI LUCA DI MONTEZEMOLO: LUI SI APPOGGIA A LEI PER ATTRAVERSARE I BOULEVARD...-
FRECCERO IN MODALITA' TAGLI, RITAGLI E FRATTAGLIE - DOPO MORGAN E ASIA AL VELENO, "ULTIMO TANGO" AL BURRO, IL DIRETTORE REVENANT DI RAI2 LANCIA UN FORMAT DEDICATO AI PERSONAGGI CHE HANNO FATTO GRANDE LA TV: LA PRIMA PUNTATA SARA' DEDICATA A GRILLO. POI TORTORA, BENIGNI E FUNARI...
VISCO INFERNO PER DI MAIO E SALVINI - I VICEPREMIER IRRITATI CON IL GOVERNATORE DI BANKITALIA DOPO L’ALLARME RECESSIONE, ASSICURANO: “NESSUNA MANOVRA CORRETTIVA” – IL NODO CONTI RINVIATO A DOPO LE EUROPEE – IL SOTTOSEGRETARIO SIRI: "FARE UNA MANOVRA CORRETTIVA VORREBBE DIRE UCCIDERE IL MALATO INVECE DI GUARIRLO”
UCCI UCCI, SENTO ODOR DI CASTELLUCCI - CAMBIO AL VERTICE PILOTATO IN ‘AUTOSTRADE’: L'AD DIMISSIONARIO INDICA COME SUO SUCCESSORE ROBERTO TOMASI - UNA SCELTA NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ: DOPO IL CAMBIO DELLA GUARDIA CASTELLUCCI POTRA’ CONCENTRARSI SULLO SVILUPPO INTERNAZIONALE - ALLA CARICA DI PRESIDENTE DESIGNATO GIULIANO MARI IN SOSTITUZIONE DI CERCHIAI
"COSA DOVEVANO FARE GLI AGENTI, OFFRIRE CAPPUCCIO E BRIOCHE?" – SALVINI PARLA DEL 31ENNE TUNISINO MORTO DURANTE UN FERMO DI POLIZIA A EMPOLI - ILARIA CUCCHI: "QUESTI FATTI SONO TUTTI UGUALI E SAPPIAMO GIÀ COME ANDRÀ A FINIRE" - IL DIRETTORE DELL'UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI MANCONI: "CI SIANO INDAGINI ACCURATE". LA PROCURA INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO
LA ROMA HA TROVATO L’EREDE DI TOTTI: NICOLO’ ZANIOLO – SHOW CON GOL CAPOLAVORO DEL 19ENNE GIALLOROSSO CONTRO UN TORO INDOMITO: SE NON SI PERDE, IL TALENTINO EX INTER PUO’ DIVENTARE IL FUORICLASSE CHE OGGI MANCA AL CALCIO ITALIANO – 5 GOL ED EMOZIONI A NON FINIRE ALL’OLIMPICO: LA ROMA SALE MOMENTANEAMENTE AL QUARTO POSTO – VIDEO DELLA RETE DI ZANIOLO
CAFONALINO – SCAMARCIO SI VESTE DA BANCARIO E SI PRESENTA ALL’ARA PACIS PER OMAGGIARE MARCELLO MASTROIANNI – IN SALA MARISELA FEDERICI, LUIGI BISIGNANI, MARIO STIRPE, ADRIANA SARTOGO – IL RAPPORTO CON IL GRANDE ATTORE E LA LEZIONE FONDAMENTALE CHE GLI HA LASCIATO, QUELLA DI…
DUE "PICCHU" CON UNA FAVA - PASSANO DA 2400 A 600 GLI ACCESSI GIORNALIERI ALL'ANTICA CITTADINA INCA DEL MACHU PICCHU - IL SITO PERUVIANO HA DECISO DI RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI VISITATORI, CHE POTRANNO INTRATTENERSI FRA LE ROVINE PER NON PIÙ DI QUATTRO ORE. L’OBIETTIVO È DI RIDURRE LE ATTESE, MA SOPRATTUTTO PRESERVARE IL SITO ARCHEOLOGICO DAL SOVRAFFOLLAMENTO…
SONNO O SON DESTO? – GLI ADOLESCENTI HANNO L’OROLOGIO BIOLOGICO ALTERATO: IL CORPO LI SPINGE A FARE TARDI, LA SCUOLA LI OBBLIGA AD ALZARSI PRESTO. E LORO NON CE LA FANNO – NEGLI USA SI PROVA A POSTICIPARE LA CAMPANELLA, CHE SUONA ALLE 7.15. E IN ITALIA? BASTEREBBE SPOSTARE LE LANCETTE DI MEZZ’ORA PER…