UCCI UCCI, SENTO ODOR DI CASTELLUCCI - CAMBIO AL VERTICE PILOTATO IN ‘AUTOSTRADE’: L'AD DIMISSIONARIO INDICA COME SUO SUCCESSORE ROBERTO TOMASI - UNA SCELTA NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ: DOPO IL CAMBIO DELLA GUARDIA CASTELLUCCI POTRA’ CONCENTRARSI SULLO SVILUPPO INTERNAZIONALE - ALLA CARICA DI PRESIDENTE DESIGNATO GIULIANO MARI IN SOSTITUZIONE DI CERCHIAI