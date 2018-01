FRATICELLI CHE SBAGLIANO - LA PROCURA DI MILANO DOVRÀ CHIEDERE IL GIUDIZIO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA PER TRE RELIGIOSI CHE RICOPRIVANO LA CARICA DI AMMINISTRATORI DI ALCUNI ENTI DEI FRATI MINORI - C’E’ AMMANCO NELLE CASSE DEI FRANCESCANI DA CIRCA 20 MILIONI DI EURO…

Da http://www.rainews.it

Tre frati a processo per un "buco" nella casse francescane. La Procura di Milano dovrà chiedere il giudizio per appropriazione indebita per gli ex amministratori di tre enti dei Frati Minori, nell'inchiesta su un ammanco nelle casse dei francescani da circa 20 milioni di euro.

Procura di Milano

A deciderlo è stato il gip Maria Vicidomini, non accogliendo la richiesta di archiviazione, a cui si era opposta la Casa Generalizia dell'Ordine dei Frati Minori, e disponendo l'imputazione coatta. L'inchiesta vedeva indagato anche un "sedicente investitore-fiduciario", Leonida Rossi, poi morto suicida.

I 20 milioni di euro distratti dalle casse dell'Ordine derivano da lasciti, donazioni e affitti di immobili. Leonida Rossi avrebbe ricevuto, nel tempo, le somme per investirle in Svizzera, a tassi di interesse - aveva assicurato - non inferiori al 12 per cento. Il broker avrebbe inizialmente versato alcune somme corrispondenti agli interessi, poi - secondo la denuncia dei francescani - non avrebbe restituito né capitale, né interessi, determinando in tal modo l'ammanco nella cassa dell'Ordine dei frati minori.