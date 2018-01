UN FUNAMBOLO SI È FATTO FILMARE MENTRE CAMMINA IN PRECARIO EQUILIBRIO SU ALCUNE BARRE D’ACCIAIO SOPRA UNA RUPE A 400 METRI D’ALTEZZA SENZA ALCUNA PROTEZIONE. L'UOMO È PROVENIENTE DA UN NOTO VILLAGGIO CINESE DEL SICHUAN ARROCCATO IN CIMA A UNA MONTAGNA, DOVE I BAMBINI VANNO A SCUOLA “SCALANDO” (FOTO/VIDEO)

Un residente del villaggio cinese di Atule'er, sulle montagne del Sichuan, in Cina, si è fatto filmare mentre si arrampicava salendo sopra alcune barre di protezione in metallo montate sulla roccia senza alcuna imbracatura.

Mose Labo ha raccontato di essere abituato fin da bambino a compiere escursioni pericolose su e giù per la montagna, rivelando inoltre ai media cinesi che il suo trucco di equilibrismo non gli era sembrato particolarmente spericolato.

Il 24enne, noto al pubblico cinese come “L’uomo volante” ha spiegato ai reporter locali che nel video divenuto virale si trovava a 400 metri d’altezza circa dal suolo.

La gigantesa struttura, costituita da 1000 scalini, collega il villaggio in cima alla montagna, situato a circa 800 metri, al mondo esterno. La remota comunità che vi abita è diventata famosa dopo l'uscita di un commovente reportage del 2016 che ritraeva alcuni bambini del villaggio, di appena sei anni, andare a scuola arrampicandosi su alcune scale malferme in bambù di fianco a una ripida parete rocciosa.

Poco tempo dopo le autorità cinesi hanno speso una somma considerevole per costruire una nuova scala in acciaio, messa a disposizione degli abitanti del villaggio giugno scorso, in modo che potessero salire e scendere dalla montagna in sicurezza.

Labo, che è una delle persone più in forma del villaggio, ha detto che a lui ci vogliono 18 minuti di viaggio per arrivare dal villaggio ai piedi della montagna, mentre altri suoi concittadini ne impiegano almeno 30.

L’uomo ha fatto parte del team di costruzione delle scale nel 2016, e grazie alla fama che si è guadagnato, una parte è stata dedicata in suo nome.

Da quando un ragazzo cinese, Wu Yongning, si è fatto filmare il mese scorso mentre eseguiva un simile stunt in cima a un grattacielo, cadendo in braccio alla morte davanti al suo pubblico in diretta, i siti di live streaming sono stati posti sotto stretta stretta sorveglianza dal governo cinese. Labo tuttavia sostiene che fosse inconsapevole di essere filmato in quel momento e di aver eseguito lo stesso numero varie volte senza alcuna telecamera, solo per divertimento personale.

