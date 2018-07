I FUNERALI DI MARCHIONNE POTREBBERO TENERSI IN TRE LUOGHI: IN CANADA, IN ABRUZZO OPPURE A ZURIGO. LA SUA FAMIGLIA - LA COMPAGNA MANUELA E I FIGLI ALESSIO GIACOMO E JONATHAN TYLER - VORREBBERO UNA CERIMONIA FUNEBRE RIGOROSAMENTE PRIVATA: NIENTE CAMERA ARDENTE AL LINGOTTO E NIENTE CERIMONIE PUBBLICHE

Gli ultimi giorni di Sergio Marchionne sono stati caratterizzati dalla massima riservatezza: di Fca, della sua famiglia, della struttura di Zurigo in cui era ricoverato. E ora, dopo la sua morte, il registro non cambia: poche comunicazioni ufficiali, poche spiegazioni su come se ne sia andato. E anche per quel che riguarda i funerali il riserbo è massimo.

Secondo le indiscrezioni che circolano, potrebbero tenersi in tre luoghi: in Canada, in Abruzzo oppure a Zurigo. Rispettivamente il Paese in cui ha vissuto da ragazzino, la sua regione natia e la città svizzera in cui risiedeva ora.

E ancora, la sua famiglia - la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler - vorrebbero una cerimonia funebre rigorosamente privata: dunque niente camera ardente al Lingotto, come si ipotizzava, e niente cerimonie pubbliche. L'ipotesi più probabile, ad ora, è che le esequie possano essere celebrate nella forma più privata possibile, aperte solo alla compagna, alla famiglia, ai figli e alle persone di cui più Marchionne si fidava.