FUORI DI SENO - MILEY CYRUS SI È PRESENTATA SUL PALCO DEL “SATURDAY NIGHT LIVE” CON LE ZINNETTE AL VENTO – LA CANTANTE CHE AVEVA PROMESSO DI SMETTERLA CON LE PROVOCAZIONI A SUON DI TOPLESS, HA CANTATO CON LA GIACCA COMPLETAMENTE APERTA… (VIDEO E FOTO)

Da “www.ilgiornale.it”

miley cyrus 9

Ancora una volta Miley Cyrus non ha perso l’occasione per far parlare di sé, e, come le riesce meglio per farlo usa il “linguaggio del corpo”.

Ieri sera, durante l’esibizione al Saturday Night Live, a cui ha partecipato insieme a Mark Ronson cantando “Nothing Breaks Like a Heart” si è presentata sul palco praticamente con il seno in bella mostra.

miley cyrus 7

La giacca era completamente aperta e sotto neanche l’ombra di un reggiseno, soltanto pelle nuda. Inutile dire che sia i presenti sia i telespettatori poco hanno sentito della canzone concentrandosi sulla giacca appena appoggiata che ha rischiato di mostrare il seno da un momento all’altro.

miley cyrus 6

Non è successo per fortuna, perché in un’America bacchettona questo avrebbe creato non poco scompiglio, ma in ogni caso il suo look non è passato di sicuro inosservato creando non poco imbarazzo allo show dove centinaia di telespettatori hanno chiamato indignati.

miley cyrus 8

Ma la Cyrus è abituata a queste reazioni, e da starlette di Disney Channel si è bene presto trasformata in una bomba sexy e trasgrediva che fuma marijuana e non si fa certo problemi a mostrarsi senza veli o a twerkare sul palco di MTV.

miley cyrus 5 miley cyrus 3 miley cyrus 4

miley cyrus 11 miley cyrus 1 miley cyrus 10 miley cyrus 2