GAME OVER! PICCOLE VENDETTE D’AMORE – UNA 24ENNE INGLESE TRADITA PIÙ VOLTE, ANCHE MENTRE ERA INCINTA, UMILIA IL FIDANZATO VENDENDO LA SUA XBOX A 3 EURO – “HO BISOGNO DI COMPRARMI UN NUOVO COLTELLO DA CUCINA, IL MIO È CONFICCATO NEI SUOI PNEUMATICI”, HA SCRITTO SUI SOCIAL – DALL’EX FIDANZATO NESSUN COMMENTO (PER ORA)

Una vendetta pensata ma con un esito inaspettato. Una giovane incinta è stata più volte tradita dal fidanzato, così decide di umiliarlo vendendo l’Xbox, il suo orgoglio e la sua gioia, per pochi spiccioli. E’ accaduto nel Regno Unito e, nonostante la reazione eccessiva del compagno, Georgia Jackson non si pente.

Tradita, vende l’Xbox del fidanzato

Tradita più volte, anche mentre era incinta, ha deciso di vendicarsi. Georgia Jackson, 24 anni di Northumberland, nel Regno Unito, ha deciso di vendere l’Xbox del fidanzato. Quello che era “l’orgoglio e la gioia” di Josh Maddock, 25 anni, con un valore di 210 euro, ma è stata venduta per soli 3. La giovane lavora in una casa di cura e dopo l’ennesimo tradimento si è sentita vuota e priva di significato:

“Mi ha spezzato il cuore. Volevo umiliarlo”, ha commentato e non ci ha pensato due volte. Su Facebook ha pubblicato l’annuncio della vendita della console per videogiochi: “Vorrei dare via l’Xbox per 3 euro. Ho bisogno di comprarmi un nuovo coltello da cucina, il mio è conficcato nei suoi pneumatici”, ha scritto concludendo con l’emoticon sorridente. Come si poteva aspettare, l’Xbox è andata a ruba. “Dopo essermi vendicata mi sono sentita meglio”, ha concluso la ragazza.

La reazione del fidanzato

Dopo aver scoperto quanto fatto dalla fidanzata, Josh Maddock è rimasto sotto choc. Georgia era sempre stata dell’idea che, se il compagno avesse fatto qualcosa di sbagliato, gli avrebbe rotto l’adorata console, ma con la decisione della vendita sapeva che lo avrebbe fatto soffrire di più. La reazione del fidanzato ha scosso Georgia, ma lei non si pente del gesto perchè “è la mia piccola vendetta“. Josh Maddock è stato contattato dal Sun, ma non ha voluto rilasciare alcun commento.

