18 gen 2019 12:16

GIÙ PER IL TUBO – YOUTUBE CAMBIA LE LINEE GUIDA PER VIETARE LE SFIDE PERICOLOSE: AGGIORNATO IL REGOLAMENTO PER IMPEDIRE FOLLIE – L’ULTIMA, ISPIRATA AL FILM “BIRD BOX” CON SANDRA BULLOCK, SPRONAVA LE PERSONE AD ANDARE IN GIRO E GUIDARE BENDATI E GLI WEBETI HANNO SUBITO ABBOCCATO, PROVOCANDO INCIDENTI – I CREATORI DI CONTENUTI AVRANNO 2 MESI DI TEMPO PER RIMUOVERE I VIDEO, POI… – VIDEO