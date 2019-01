GIUSEPPE CONTE: “CESARE BATTISTI RIENTRERÀ IN ITALIA DOMANI NEL PRIMO POMERIGGIO, CON UN VOLO IN PARTENZA DA SANTA CRUZ E DIRETTO A ROMA” – IL TERRORISTA SARÀ PRIMA TRADOTTO IN BRASILE DALLA BOLIVIA CON UN AEREO BRASILIANO E POI ESTRADATO - UN AEREO DEL GOVERNO ITALIANO CON UOMINI DELL'AISE E DELLA POLIZIA È DECOLLATO PER LA BOLIVIA. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ALFONSO BONAFEDE IN UN TWEET: "SARÀ ESPULSO DALLA BOLIVIA E SCONTERÀ L'ERGASTOLO"

Cesare Battisti, la fuga è finita. "Rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma. Poco fa ho sentito al telefono il Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ho voluto ringraziare a nome di tutto il governo italiano per l'efficace collaborazione che ha portato alla cattura di Battisti". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook.

"E allo stesso modo ringrazio le autorità boliviane. È un grazie con il quale sento di interpretare anche il sentimento delle famiglie delle vittime e di tutti coloro che chiedevano fosse fatta giustizia. Siamo soddisfatti di questo risultato che il nostro Paese sta aspettando da troppi anni", conclude.

In un primo momento si era pensato che l'ex terrorista dei Pac catturato in Bolivia da agenti boliviani con input degli investigatori italiani potesse arrivare subito in Italia. Poi il presidente brasiliano Jair Bolsonaro decide che Cesare Battisti sarà prima tradotto in Brasile dalla Bolivia con un aereo brasiliano e poi estradato in Italia secondo quanto riferisce la Tv Globo, principale emittente del Paese sudamericano, che cita le parole di Augusto Heleno, capo dell'Ufficio di sicurezza istituzionale della presidenza della Repubblica.

Infine, una nota del Viminale sgombra il campo: l'aereo con a bordo Battisti arriverà in Italia domani nel primo pomeriggio, partirà della Bolivia e farà anche uno scalo tecnico. Comunque, un aereo del governo italiano con uomini dell'Aise - l'intelligence dell'estero e il cui contributo è stato fondamentale per arrivare all'arresto di Battisti - e investigatori della Polizia è decollato per la Bolivia. il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha precisato in un tweet: "Sarà espulso dalla Bolivia e sconterà l'ergastolo".

Battisti è stato arrestato alle 17 di sabato (le 22 in Italia). Battisti camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra, nell'entroterra boliviano. Non ha tentato la fuga, agli agenti ha risposto in portoghese, poi è stato portato in caserma. La svolta da intercettazioni nelle indagini coordinate dalla procura generale di Milano.

E il deputato federale e figlio del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha voluto subito mandare un messaggio al ministro dell'Interno: "Matteo Salvini, il 'piccolo regalo' sta arrivando", ha scritto Eduardo Bolsonaro su Twitter.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente si augura che Battisti venga prontamente consegnato alla giustizia italiana, affinché sconti la pena per i gravi crimini di cui si è macchiato in Italia e che lo stesso avvenga per tutti i latitanti fuggiti all'estero".

Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 'Finalmente giustizia per le famiglie, un risultato atteso da 40 anni' ."Un nostro aereo è in viaggio per la Bolivia, atterrerà verso le 17 (ora italiana) con l'obiettivo di prendere in consegna Battisti e riportarlo in Italia. Ad attenderlo qui da noi ci saranno le nostre carceri affinché possa espiare le condanne all'ergastolo che i tribunali gli hanno inflitto a suo tempo con sentenze passate in giudicato, non certo a causa delle sue idee politiche, bensì per i quattro delitti commessi e per i vari reati connessi alla lotta armata e al terrorismo".

Battisti è stato fermato in strada, non ha tentato la fuga.

L'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, ha celebrato la cattura dell'ex terrorista latitante da dicembre: "E' stato preso! La democrazia è più forte del terrorismo".

