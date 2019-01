GIUSTIZIA PER AIIA – UNA ISRAELIANA DI 21 ANNI È STATA AGGREDITA, STUPRATA E UCCISA A MELBOURNE MENTRE ERA IN DIRETTA SU FACETIME CON LA SORELLA – LA POLIZIA: “È STATA LA RAGAZZA DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO A LANCIARE L’ALLARME: HA VISTO IL TELEFONO CADERE E HA SENTITO DELLE VOCI DI UOMINI. POI IL SILENZIO” – LA TRAGEDIA HA SOMIGLIANZE AGGHIACCIANTI CON ALTRI DUE OMICIDI DI GIOVANI DONNE…

DAGONEWS

Per lei l’Australia era tutto ciò che aveva sempre desiderato. Aiia Maasarwe, israeliana di 21 anni, aveva cassetti strabordanti di sogni che sperava si potessero realizzare in quel Paese tanto diverso e tanto distante da casa sua. Non sapeva che, in una sera qualsiasi, avrebbe trovato la morte mentre tornava a casa a Melbourne.

Aiia è stata violentata e uccisa martedì notte da un uomo mentre parlava su FaceTime con la sorella. È stata lei a lanciare l’allarme, terrorizzata dal fatto che il cellulare di Aiia fosse caduto a terra e lei non avesse più risposto. «Ha sentito delle voci di uomini e non ha più sentito la voce della sorella» ha detto un agente di polizia che si sta occupando del caso.

Aiia stava tornando a casa con il tram dopo uno spettacolo comico quando è stata attaccata da un uomo che ancora non è stato identificato. La ragazza è stata trovata seminuda vicino a un centro commerciale in un sobborgo della città. Era a un chilometro e mezzo da casa. Non molto distante dal suo corpo c’erano un cappellino e una maglietta grigia che la polizia spera possano portare al killer.

L'omicidio ha agghiaccianti somiglianze con le brutali uccisioni di Eurydice Dixon e Jill Meagher, entrambe violentate e uccise mentre tornavano a casa nei sobborghi di Melbourne. Dixon fu stuprata e uccisa a giugno dell'anno scorso: il suo corpo venne ritrovato in un campo di calcio a Princes Park, nel Carlton North. Meagher, 29 anni, venne stuprata e uccisa dal molestatore seriale Adrian Ernest Bayley.

